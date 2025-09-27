Trei porții de iaurt pe zi

Întrebarea care s-a ridicat a fost: cum a reușit Morera să trăiască atât de mult și să își păstreze sănătatea? Înainte de moarte, cercetătorii i-au analizat probe de sânge, salivă și urină, iar rezultatele, publicate în Cell Reports Medicine, au arătat că poseda o genetică deosebit de favorabilă.

Totuși, nu doar genele au contat. Ea nu a fumat și nu a consumat alcool, a lucrat atâta timp cât a putut, a dus o viață la țară, a făcut mișcare zilnic (plimbări de aproximativ o oră) și a urmat o alimentație de tip mediteranean, bazată pe ulei de măsline și, în mod special, pe iaurt.

Potrivit cercetătorilor, cele trei porții zilnice de iaurt ar fi contribuit la un microbiom intestinal sănătos și la un nivel redus de inflamație.

Totuși, oamenii de știință subliniază că nu există o rețetă universală a longevității, fiecare organism îmbătrânind diferit.

Secretul celei mai în vârstă persoane din lume: nu s-a certat cu nimeni

Acest lucru reiese și din poveștile altor supercentenari. Britanica Ethel Caterham, care a împlinit 115 ani și este din mai 2024 cea mai vârstnică persoană în viață din lume, susține că secretul ei este simplu: „Nu mă cert cu nimeni, îi ascult și fac tot ce vreau”. Născută în 1909, Caterham este ultima persoană în viață care a fost supusă a regelui Edward al VII-lea.

În SUA, Jennie Libertini din Maryland are 110 ani și continuă să fie activă. Prietena ei, Peggy Bocklage, este convinsă că lipsa stresului marital a contribuit la longevitatea ei, întrucât Jennie este divorțată și trăiește singură de peste 30 de ani.

În Brazilia, Inah Canabarro Lucas a atins vârsta de 116 ani. Călugăriță și profesoară de matematică și portugheză, ea a respectat toată viața un program strict de trezire, mese, rugăciune și somn – un obicei pe care familia îl consideră cheia longevității ei.

A fumat, a băut bere și a mâncat hamburgeri sau pizza, dar a trăit 110 ani

Un alt exemplu vine din New Jersey: Vincent Dransfield, care a murit la 110 ani. Secretul său, spunea el, era laptele cu pudră Ovaltine, băut zilnic încă din adolescență.

Deși a fumat două decenii și nu a urmat diete speciale, preferând hamburgeri, pizza, paste și chiar bere, a trăit mult și s-a bucurat de viață după propriile reguli.

Aceste povești arată că, dincolo de gene, fiecare persoană găsește un echilibru diferit între obiceiuri, alimentație și stil de viață care poate contribui la atingerea unei vârste înaintate.

