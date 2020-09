„În această cauză nu s-a început urmărirea penală in personam. Începerea urmăririi penale a fost dispusă in rem, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă, prev. de art. 196 alin. 2 şi 3 din Codul penal şi ulterior extinsă sub aspectul săvârşirii infracţiunii de nerespectare a măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă, prev. de art. 350 alin. 1 şi 3 din Codul penal. (…) Numele şoferilor implicaţi în accident nu vă pot fi comunicate, cu menţiunea că nicio persoană nu are calitatea de suspect sau de inculpat în această fază a cercetărilor”, arată procurorii militari ai Parchetului General într-un răspuns transmis către Mediafax.

Precizările vin la aproape două săptămâni de la accidentul în care a fost implicat Lucian Bode. La începutul lunii septembrie, dosarul a fost preluat de Parchetul Militar.

Secţia Parchetelor militare din Parchetul General nu a dorit să transmită dacă în dosar au început audierile şi data la care au început acestea.

Miercuri, 9 septembrie 2020, în emisiunea „Marius Tucă Show”, George Nica, procurorul militar de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti, cel care a avut în instrumentare o zi dosarul accidentului, a declarat că şi pe 3 septembrie 2020, atunci când i-a fost repartizată cauza, urmărirea penală în dosar era tot in rem ( n.r. – cu privire la faptă), ca în prezent.

George Nica a mai declarat că numele ministrului Lucian Bode nu apărea în niciun act al dosarului. „Am reţinut că şoferul se numeşte parcă Nicolae Lupu. Am avut dosarul fix o zi, a doua zi mi-a venit ordonanţă de preluare a cazului. Nu s-au efectuat audieri de Poliţie. Nu există nicio declaraţie a lui Bode la dosar. Procesul de constatare era la dosar. Declaraţii nu au fost luate separat de acel proces verbal. Conform Codului de Procedură Penală, Poliţia putea să le ia nişte declaraţii. Actele se păstrează ulterior declinării dosarului. Imaginile nu erau la dosar”, a declarat procurorul Nica.

