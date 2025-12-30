„Primăria Sectorului 1 va achita costurile anvelopării a peste 300 de blocuri din sectorul 1, urmând să recupereze 10% din valoarea acesteia de la proprietari, sub forma acestei taxe de reabilitare termică, ce va fi calculată proporțional cu cota-parte indiviză deținută de fiecare proprietar. În cazul apartamentelor cu doi sau mai mulți proprietari, scutirea se aplică proporțional cu cota de proprietate deținută de persoana care se încadrează într-o categorie protejată”, a transmis primăria condusă de George Tuță.

Taxa se va achita în două rate egale, cu scadență la 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an fiscal.

Există și câteva excepții. Mai exact, vor fi scutiți de plata banilor cei care se încadrează în următoarele situații:

  • persoane cu handicap sau familii care au în întreținere persoane cu handicap;
  • persoane singure sau familii cu venituri medii nete lunare pe persoană sub salariul mediu net pe economie, stabilite prin anchetă socială;
  • veterani de război și soții/soțiile supraviețuitoare ale acestora;
  • pensionari cu venituri sub salariul mediu net pe economie;
  • persoane aflate în sărăcie energetică sau încadrate drept consumatori vulnerabili de energie, conform Legii nr. 226/2021.

Primăria Sectorului 1 va recupera 10 la sută din sumele plătite în 10 ani, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

„La cererea asociației de proprietari, taxa de reabilitare termică se poate achita și integral sau anticipat, fără acordarea de facilități fiscale. De asemenea, plata anticipată parțială a taxei de reabilitare termică, pentru unul sau mai mulți ani fiscali, poate fi efectuată la cererea proprietarului, fără acordarea de facilități fiscale, sumele achitate urmând a stinge anticipat obligațiile aferente perioadelor respective”, a precizat primăria condusă de George Tuță.

În cazul vânzării apartamentului, obligația de plată revine noului proprietar, proporțional cu perioada sau suma rămasă. Dacă apartamentul este vândut înainte de stabilirea taxei, obligația de plată revine integral noului proprietar.

Nerasist 30.12.2025, 18:54

Iar vorbim de bani de la cei care stau la case, pentru cei care stau la bloc, iar vorbim de reguli fara excepții. Pentru anveloparea caselor cine și când plătește!? Când o să plătească primăria apa calda și căldură de la case!? Primăriile sunt doar pentru blocuri!? Hai sa votam alți primari pentru case!

Avatar comentarii

Chris2023 31.12.2025, 00:34

Este o risipa de bani,diferenta nu se simte,in plus mi-au distrus balconul care era aranjat frumos

Forumul Judecătorilor acuză un val de atacuri din partea CSM și cere accelerarea reformelor
Știri România 13:16
Forumul Judecătorilor acuză un val de atacuri din partea CSM și cere accelerarea reformelor
Mario Iorgulescu a încercat să se sinucidă. Primele declarații făcute de acesta, după accidentul din 2019. „Le-am dat un mesaj de adio părinților"
Știri România 12:31
Mario Iorgulescu a încercat să se sinucidă. Primele declarații făcute de acesta, după accidentul din 2019. „Le-am dat un mesaj de adio părinților”
Survivor Romania 2026. Prima eliminare din echipa Faimoșilor. A părăsit show-ul de la Antena 1 în lacrimi
Stiri Mondene 13:13
Survivor Romania 2026. Prima eliminare din echipa Faimoșilor. A părăsit show-ul de la Antena 1 în lacrimi
Surpriza lui Ronald Gavril pentru Anamaria Prodan, aflată în Republica Dominicană la filmările pentru „Survivor- Povești din junglă"
Stiri Mondene 13:10
Surpriza lui Ronald Gavril pentru Anamaria Prodan, aflată în Republica Dominicană la filmările pentru „Survivor- Povești din junglă”
Mario Iorgulescu, interviu din clinica din Italia în care este internat: „Am încercat să mă sinucid!”
GSP.ro
Mario Iorgulescu, interviu din clinica din Italia în care este internat: „Am încercat să mă sinucid!”
Cuplul viral din sport s-a despărțit după o săptămână de relație intensă
GSP.ro
Cuplul viral din sport s-a despărțit după o săptămână de relație intensă
Hubert Thuma, lider influent în PNL, a ieșit din umbră și acuză Guvernul Bolojan în scandalul creșterii taxelor și impozitelor locale
Politică 09 ian.
Hubert Thuma, lider influent în PNL, a ieșit din umbră și acuză Guvernul Bolojan în scandalul creșterii taxelor și impozitelor locale
Mircea Abrudean, politicianul PNL vehiculat la șefia SRI, a postat pe Facebook un mesaj subtil
Politică 09 ian.
Mircea Abrudean, politicianul PNL vehiculat la șefia SRI, a postat pe Facebook un mesaj subtil
