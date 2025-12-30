„Primăria Sectorului 1 va achita costurile anvelopării a peste 300 de blocuri din sectorul 1, urmând să recupereze 10% din valoarea acesteia de la proprietari, sub forma acestei taxe de reabilitare termică, ce va fi calculată proporțional cu cota-parte indiviză deținută de fiecare proprietar. În cazul apartamentelor cu doi sau mai mulți proprietari, scutirea se aplică proporțional cu cota de proprietate deținută de persoana care se încadrează într-o categorie protejată”, a transmis primăria condusă de George Tuță.

Taxa se va achita în două rate egale, cu scadență la 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an fiscal.

Există și câteva excepții. Mai exact, vor fi scutiți de plata banilor cei care se încadrează în următoarele situații:

persoane cu handicap sau familii care au în întreținere persoane cu handicap;

persoane singure sau familii cu venituri medii nete lunare pe persoană sub salariul mediu net pe economie, stabilite prin anchetă socială;

veterani de război și soții/soțiile supraviețuitoare ale acestora;

pensionari cu venituri sub salariul mediu net pe economie;

persoane aflate în sărăcie energetică sau încadrate drept consumatori vulnerabili de energie, conform Legii nr. 226/2021.

Primăria Sectorului 1 va recupera 10 la sută din sumele plătite în 10 ani, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

„La cererea asociației de proprietari, taxa de reabilitare termică se poate achita și integral sau anticipat, fără acordarea de facilități fiscale. De asemenea, plata anticipată parțială a taxei de reabilitare termică, pentru unul sau mai mulți ani fiscali, poate fi efectuată la cererea proprietarului, fără acordarea de facilități fiscale, sumele achitate urmând a stinge anticipat obligațiile aferente perioadelor respective”, a precizat primăria condusă de George Tuță.

În cazul vânzării apartamentului, obligația de plată revine noului proprietar, proporțional cu perioada sau suma rămasă. Dacă apartamentul este vândut înainte de stabilirea taxei, obligația de plată revine integral noului proprietar.

