Tema discuțiilor: protecție împotriva amenințărilor dronelor

Principalele subiecte de pe ordinea de zi vizează stabilirea obiectivelor ce necesită protecție împotriva amenințărilor generate de utilizarea dronelor și desemnarea persoanelor autorizate să aprobe sau să ordone măsuri împotriva aeronavelor și vehiculelor aeriene care pătrund neautorizat în spațiul aerian național.

Totodată, vor fi stabilite cerințele tehnice pentru sistemele de protecție și procedurile de informare privind măsurile adoptate.

Administrația Prezidențială a precizat că, pe lângă aceste teme, Consiliul va analiza și alte aspecte de actualitate legate de securitatea națională.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a dat asigurări că România dispune de „toate procedurile și capabilitățile” necesare pentru a reacționa în cazul unei intruziuni a avioanelor rusești în spațiul aerian național, dar și pentru situații care implică drone.

Ionuț Moșteanu: Avioanele noastre sunt pregătite să intervină

El a explicat că România cooperează strâns cu NATO și beneficiază de sisteme de avertizare timpurie.

„Au existat cazuri când avioane rusești au intrat pentru scurt timp în regiunea FIR, deasupra Mării Negre, dar nu au reprezentat amenințări directe. Avem însă proceduri clare de interceptare, iar avioanele noastre sunt pregătite permanent, cu piloți și armament, să intervină fie împotriva avioanelor, fie a dronelor. Dacă nu se conformează ordinelor radio, se aplică pașii militari, iar ultima soluție este doborârea”, a declarat ministrul.

Recomandări Boris Golovin, fost colonel GRU, omul care a infiltrat în economia românească „investitori” din Rusia. Cu ce politicieni din România s-a combinat în afaceri

Moșteanu a explicat că, în cazul avioanelor, ministrul Apărării dă aprobarea de principiu pentru modul de acțiune, iar în cazul dronelor decizia finală revine comandantului operațiunii.

Drona rusească intrată în spațiul aerian național

Un astfel de incident a avut loc pe 13 septembrie, când două aeronave F-16 de la Baza 86 Fetești au decolat pentru monitorizarea graniței cu Ucraina, după atacurile aeriene rusești asupra infrastructurii de la Dunăre.

Forțele Aeriene au interceptat atunci o dronă care pătrunsese în spațiul aerian românesc. Potrivit lui Moșteanu, era vorba despre „o dronă rusească”. Ministrul a precizat că piloții au avut autorizarea să o doboare, dar, după ce au evaluat riscurile colaterale, au decis să nu deschidă focul, considerând aceasta „o decizie de profesionalism și responsabilitate”.

Ambasada Rusiei la București a calificat incidentul drept „o provocare intenționată a regimului de la Kiev”, care ar încerca „să atragă alte state europene într-o aventură militară împotriva Federației Ruse”. Într-un comunicat, ambasada a ironizat poziția autorităților române, afirmând că Ministerul Apărării ar fi „descoperit un alt OZN” și s-ar fi grăbit să anunțe că e vorba de o dronă rusească. În legătură cu convocarea ambasadorului rus la MAE, partea rusă a declarat că protestul României este „nefondat și nejustificat”, invocând „lipsa unei confirmări obiective a provenienței rusești a aparatului zburător”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE