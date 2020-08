Schimb de replici între primarul PNL dintr-o comună din Dâmbovița și candidatul PSD: „Ai ridicat un cort de nunți în loc de teren de sport”. Replica: „Mi-ați dat autorizație”

Un cort fastuos de nunți, cu luminițe și piscină, ridicat de fostul șef al autorității electorale din Dâmbovița, eclipsează de câțiva ani monumentul istoric Hanul Mare din Băleni. În 2019, când Libertatea a scris despre amplasamentul ridicat ilegal, primarul comunei, Florea Mușat, a refuzat să comenteze.

Opt luni mai târziu, edilul candidează pentru un nou mandat la primărie

împotriva lui Emanuel Palea, intrat recent în PSD și îl atacă fix pe tema cortului despre care nu voia să vorbească anul trecut.

„Verifică documentația pentru Hanul Mare și vei vedea că în locul cortului trebuia amenajat teren de sport, pentru tineri”, i-a comentat Mușat lui Palea la o postare pe Facebook.

Palea a replicat sec: „Dumneavoastră mi-ați eliberat autorizația de construcție pentru cortul respectiv”.

Emanuel Palea va candida la primărie din partea PSD după ce, în ultima perioadă, a fost director în Autoritatea Electorală Permanentă din Dâmbovița, instituția menită să vegheze asupra procesului electoral.

Conform site-ului propriu, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) “este o instituţie administrativă autonomă (…) care are misiunea de a asigura organizarea şi desfăşurarea alegerilor”, care își desfășoară activitatea “cu respectarea principiilor independenţei, imparţialităţii, legalităţii, transparenţei, eficienţei, profesionalismului, responsabilităţii, sustenabilităţii, predictibilităţii şi legitimităţii”.

În teritoriu, șefii AEP relaxează definiția. Director în AEP Dâmbovița, Emanuel Palea invita mai-marii partidelor politice, precum șefi din PNL și PSD, la hanul din localitatea sa, a cărui fațadă a fost acoperită de imensul cort de nunți.

Cum își face Palea intrarea în cursa electorală? “Până și banii pe care i-am câștigat am preferat să îi investesc tot aici pentru a readuce la viață un simbol al comunei, Hanul Mare. N-am suportat să văd într-o comună așa bogată, plină de oameni muncitori, clădiri abandonate, lăsate în paragină”, spune acesta.

Nu e o surpriză pentru localnici. În martie, Palea apărea la Hanul Mare în compania unor nume importante din PSD chiar la cortul din han: fostul ministru al Justiției, Titus Corlățean, și fostul ministru al Culturii, Ionuț Vulpescu.

Aceștia au participat la balul Mărțișorului, chiar înaintea debutului pandemiei COVID-19 în România.

În afară de Corlățean, și europarlamentarul Rovana Plumb a făcut parte din invitații de la Hanul Mare, dar și președintele PSD Dâmbovița, Corneliu Ștefan, care candidează la șefia CJ și se află pe pliantele electorale ale lui Palea.

Am realizat că e de datoria mea să aduc experiența pe care am acumulat-o în 28 de ani de administrație publică și studii academice în folosul tuturor din Băleni. Am ales să candidez pentru poziția de primar pentru că nu e nimic mai frumos decât să-mi ascult consătenii și să muncesc pentru ei. Îmi doresc o comună de care fiecare dintre noi să fie mândru

Emanuel Palea, candidat PSD pentru primăria Băleni: