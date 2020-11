Șeful de la Filantropia dă vina pe COVID pentru dezinfectanții umflați de 5 ori: “Am fost nevoiți în primul val să cumpărăm la suprapreț”

Un manager de spital nu controlează achizițiile, spune directorul Dan Sîmpălean.

“Datoria mea este de a aproba inițial nota justificativă realizată de colegii mei, iar la finalizarea procedurii de achiziție publică să aprob comanda. Este adevărat că au fost cazuri și când nu am validat/acceptat documentații inițiale și/sau chiar finale ale colegilor mei”, își începe Sîmpălean scrisoarea pentru Libertatea.



Spune că nu se vor mai repeta achizițiile la prețuri “exagerat de mari”



Cum justifică achiziția de dezinfectanți la 650 de lei recipientul, când o găletușă se cumpăra, în alte spitale, la 120-140 de lei bucata?

El dă vina pe pandemia de COVID-19 și spune că a implementat o serie de propuneri transmise de Curtea de Conturi pentru a evita astfel de situații pe mai târziu.



“Doresc să adaug că deja am reușit să implementăm o parte din propunerile în legătură cu optimizarea activității transmise de Curtea de Conturi, în sensul de a constitui stocuri suficiente de echipamente, materiale sanitare și medicamente, în scopul evitării achiziției acestora la prețuri exagerat de mari, asemenea situației de facto prezentată de dvs. când am achiziționat găletușe anul trecut la un preț mediu de 190 de lei și am fost nevoiți în primul val de pandemie să cumpărăm la suprapreț de 650 de lei”.



25.000 de euro au dat cei de la Filantropia pe 190 de găletușe de dezinfectant Incidin Active 1,5 kg în martie 2020



El menționează că acest lucru n-a fost taxat de un control al Curții de Conturi, care ar fi punctat despre spital că “ (…) a utilizat resursele și fondurile publice având ca destinație prevenirea și combaterea pandemiei de COVID-19, în conformitate cu principiile legalității, regularității, economicității, eficienței și eficacității, nefiind constatate abateri în acest sens”.



Dan Sîmpălean

Libertatea a arătat că, în martie 2020, și alte firme au luat, în primul val al pandemiei, același produs, Incidin Active 1,5 kg, la un preț de 5 ori mai mic, un caz concret fiind Institutul de Diabet Paulescu din București.



Dincolo de dezinfectanți, și achizițiile la echipamente medicale au fost la prețuri foarte mari, față de cele consultate pe piață de către ziar.



Admite că a cumpărat aparatură mult mai scumpă, pentru că e mai bună



În privința legăturii cu firmele care au contracte cu spitalul pe care-l conduce, managerul recunoscuse și pentru ziar că a lucrat la firma Axia Medical, cea care are 40 de achiziții directe începând cu iulie 2019, la o lună după ce el a fost uns șef. El a punctat și în răspuns că nu a ascuns niciodată acest lucru.



În legătură cu achizițiile de la companie, el spune despre aparatul de vizualizat vene că trebuie comparate toate specificațiile cu cele ale altor instrumente asemănătoare.



În ceea ce privește prețul la care au achiziționat alte spitale aparatura asemănătoare, reiterez cele comunicate anterior, vă rog să avem o comparabilitate corectă a specificațiilor tehnice a acestor echipamente.

Dan Sîmpălean, manager Spital Filantropia:

Despre microscop, el recunoaște că e același model cu cel prezentat de Libertatea, însă susține că nu se pot compara prețurile de pe site și cel din SEAP, existând “alte accesorii” și “de la un importator care a efectuat transportul, instalarea, instructajul și oferă garanția pentru 2 ani”.



Totuși, nu menționează nimic despre cazul Cluj-Napoca, unde un microscop asemănător celui de 70.000 de lei a fost luat la 41.000 de lei de la firma Carl Zeiss.



Iată aici întregul comunicat al lui Dan Sîmpălean:

