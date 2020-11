Șeful pus de Firea la “Filantropia” a adus în spital firma la care a fost reprezentant de vânzări. Prețuri umflate și 40 de achiziții directe

Gestionat de Primăria Capitalei, prin ASSMB, Spitalul de Obstetrică și Ginecologie Filantropia a fost, alături de spitalul Gomoiu, una dintre unitaățile sanitare cu mari investiții și mari revolte interne.



Începînd cu iunie 2019, au ieșit la iveală:

Revolta personalului medical împotriva managerului Cristinel Macarie, ca urmare a deficiențelor în aprovizionarea cu materiale sanitare și medicamente, angajații dând vina pe amatorismul conducerii asigurate de apropiatul lui Firea

Numirea la șefia CA a Alexandrei Dobre, fosta consilieră a lui Gabriel Oprea, o tânără de 26 ani fără experiență pe Sănătate, dar cu master la Academia SRI

Atunci, managerul Cristian Macarie a demisionat după un protest de trei ore al personalului medical de la “Filantropia”. În locul său, administrația Gabrielei Firea l-a numit pe Dan Sîmpălean, un medic stomatolog sosit de la Târgu Mureș.



Numirea pe filieră politică n-a fost privită cu ochi buni de subalterni, potrivit mai multor surse din spital. Achizițiile din mandatul Sîmpălean au început.



Contracte de aproape 200.000 euro

Mai multe firme de casă au început să fieabonate la contracte publice cu spitalul, spun mai mulți angajațil. Printre ele se numără și Axia Medical, o firmă din Târgu Mureș, pentru care a lucrat în trecut chiar Sîmpălean.



Dan Sîmpălean

În perioada 2010-2013, actualul manager lucra ca reprezentant vânzări la Axia Medical. Nu e o informație ținută la sertar, Sîmpălean și-a trecut-o în CV-ul public.



Concret, Dan Sîmpălean a ajuns șeful spitalului bucureștean pe 14 iunie 2019, pe un salariu brut de 18.000 de lei, după cum nota Libertatea.



În următoarea lună încep achizițiile de la Axia Medical. Și nu sunt puține. În jumătate de an, “Filantropia” cumpără de 231.000 de lei, aproape 50.000 de euro, de la Axia Medical.



16 achiziții prin cumpărare directă doar în 2019.

Anul acesta aduce încă 28 de achiziții prin cumpărare directă. Cum 4 sunt anulate, rămân 24. Dar suma crește de patru ori.

În total este vorba 872.000 de lei, aproape 200.000 de euro, care doar într-un an și trei luni au intrat în conturile firmei Axia Medical.

Afacere de succes în pandemie



2020 a cimentat relația Spitalul Filantropia – Axia Medical. A ajutat și declanșarea pandemiei de coronavirus, care a crescut achizițiile din sistemul medical. Una dintre achizițiile din martie constă în 15.000 de măști chirurgicale cu 3 pliuri și elastic.



Prețul unitar, 3,50 de lei. Total, 52.500 de lei. Peste 10.000 de euro pentru măștile de la Axia.



Prețul e unul ridicat, dar nu și pentru perioada respectivă. În aceeași zi, spitalul din Călinești a luat de trei ori mai puține măști, 3.000, cu 3,49 de lei bucata, potrivit SEAP.



Însă diferențele de preț se văd la alte produse achiziționate prin atribuire directă de la foștii angajatori ai managerului Sîmpălean.



Au cumpărat la suprapreț

1. Detectoare de vene

În 2019, “Filantropia” cumpără două detectoare de vene, aparate care emit raze infraroșii către braț pentru ca medicul să vadă vena în care urmează să introducă acul seringii.



Prețul este de 33.600 de lei/bucata, în total 67.200 de lei.



O achiziție la indigo apare pe SEAP între cele două entități și în 2020, când alte două detectoare de vene sunt cumpărate cu același preț de către “Filantropia”.



Cu 80.000 de lei, în august 2020, Spitalul de Pneumoftiziologie Brăila cumpără 4 bucăți de la Sante International.



Adică 20.000 de lei pentru fiecare bucată, de aproape două ori mai puțin decât prețul plătit de spitalul din București.



În 2019, Spitalul Județean Vaslui estimează, în caietul de sarcini, că 4 aparate de detectare vene ar costa în jur de 76.000 de lei. Valoarea nu e departe de prețul de cumpărare plătit la Brăila.



Pot fi modele diferite? Tot ce-i posibil, nu sunt multe detalii oferite în procedura de atribuire directă. Însă nici măcar pe site-uri internaționale nu găsim detectoare la 33.600 de lei. Prețul maxim la care se găsesc este de 4.750 $, undeva spre 20.000 de lei.



E o părere împărtășită și de medicii de la “Filantropia”, care spun că un detector OK poate fi găsit chiar și la 14.000 de lei.



2. Microscop Axioscope 5

Ajuns pe internet la un maximum de 13.549 $ (varianta ergonomică și completă), adică aproximativ 55.000 de lei, acesta a fost cumpărat de Spitalul Filantropia cu 70.000 de lei de la Axia Medical.



Microscop Axioscope 5

E un preț uriaș, dacă avem în vedere că varianta complet echipată a produsului, care are inclusiv un obiectiv de 100x, costă 55.000 de lei. Microscopul cumpărat la suprapreț de spitalul bucureștean a venit echipat în schimb cu un obiectiv de 40x.



Un microscop optic asemănător celui de la “Filantropia” e AxioLab 5 de la Carl Zeiss, cu cameră tot de 8 megapixeli și cu obiective de 10x, 20x, 40x și 63x. Un asemenea aparat e cumpărat de Facultatea de Biologie și Geologie din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj chiar luna trecută, pe 20 octombrie. Preț – 41.000 de lei.



Acestea sunt doar două exemple din lista lungă de achiziții directe atribuite de Spitalul Filantropia către Axia Medical.



Ce este Axia Medical



Axia Medical este o firmă cu vechime în comerțul cu produse farmaceutice, cu sediul în Târgu Mureș, fieful lui Sîmpălean. Deși are 14 ani de activitate, până în iulie 2019 nu a avut nici măcar un contract la Spitalul de Obstetrică și Ginecologie Filantropia.



Din momentul sosirii la București a lui Sîmpălean, firma a încheiat contracte și cu alte unități spitalicești din Capitală:

Institutul de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională – O.R.L. Prof. Dr. D. Hociotă;

Spitalul Clinic Nicolae Malaxa;

Spitalul Clinic CF2 București.

Peste tot, cu 1-3 contracte în ultimul an, nicidecum 40, ca la Filantropia.



Compania este controlată de Laurențiu Mirel Dorcioman, unic acționar și administrator, are 2 angajați, o cifră de afaceri de 869.000 de euro pe 2019 și un profit de 135.000 de euro.



Practic, vânzările din 15 luni ale anilor 2019-2020 la “Filantropia” însumează aproape un sfert din cifra de afaceri a firmei pe anul trecut.

“Știți cum e-n SEAP, găsești și Dacie, și Mercedes”

Managerul Dan Sîmpălean spune că nu se ascunde că a lucrat la Axia, are încredere în companie că are produse bune și zice că nimeni, la niciun control, n-ar fi găsit că produsele sunt supraevaluate. “Știți cum e în SICAP, găsești și Dacie, și Mercedes”.

– Bună ziua, domnule Sîmpălean. Vreau să vă întreb câteva lucruri despre firma Axia, la care ați lucrat și acum livrează produse în spital.

– Da, am lucrat, am asta și în CV, nu am ascuns niciodată.

– Totuși, firma a livrat în spital imediat după ce ați sosit dumneavoastră, la o lună distanță.

– Asta nu mai știu exact, am plecat de la birou și nu știu dacă exact de atunci. Dar e o firmă bună, cu produse bune, în care am încredere. Și totul se face legal, prin SEAP. Nu am făcut nimic ilegal.

– Spuneți că nu aveți nicio legătură cu apariția ei.

– Nu, vă dați seama, nici nu se pune problema. Sunt atâtea firme. Dacă veniți vă și arăt câte sunt. Cât despre cumpărări directe, suntem un spital micuț, la noi se fac achiziții directe. Am avut controale, audit pe 2019, a venit și Curtea de Conturi în control, nu au găsit nimic.

– Înțelegem că v-a cerut Poliția Economică niște documente.

– Nu e adevărat, doar referitoare la o firmă.

– Totuși, unele prețuri sunt mai mari decât ale unor produse asemănătoare din SEAP.

– Nu hotărăsc eu aceste investiții, se face o listă de investiții, se aprobă, se fac estimări de preț.

– Uite, vă dau un exemplu. Ați luat un microscop Zeiss de 70.000 lei.

– Da, e un microscop mai deosebit, l-a cerut doamna de la anatomie patologică.

– Am găsit unul asemănător la Cluj-Napoca, a costat 41.000 lei.

– Știți cum e și SEAP-ul, găsești și Dacie, și Mercedes. Acela era un produs de calitate.

Extras din CV-ul public al lui Dan Sîmpălean, în care punctează perioada în care a lucrat la Axia Medical, 2010-2013

”Achizițiile și contractele la care faceți referire au fost efectuate total transparent în Sistemul Public de Achizitii (SICAP), în urma unor oferte adresate spitalului. Menționez că obiectul de activitate al firmei este comercializarea de produse medicale”, a menționat, într-un mesaj trimis ziarului, unicul acționar și administrator al firmei Axia Medical SRL, Laurențiu Dorcioman.

