Limbajul ofensator folosit de șefa ATI

Potrivit plângerii penale depuse de asistenta Cîmpan în primăvara lui 2024, doctorița Gociu a folosit frecvent un limbaj jignitor, numindu-și subalternii „proaste” și „sub nivelul mării”.

Incidentul care a atras atenția publică a avut loc în aprilie 2024, când asistenta era pe cale să administreze greșit o substanță anestezică înainte de o cezariană. În fața pacientei și a familiei acesteia, medicul a strigat „Marș afară, pleacă din secția mea, tâmpito!„, conform declarației unei colege, dr. Felicia Ganea.

Asistenta și-a susținut acuzațiile cu mărturii și o înregistrare audio. Procurorii au confirmat autenticitatea acesteia, iar martorii, inclusiv asistenta Anca Judea, au relatat episoade similare.

„Nu vă meritați salariul” și „Vă zbor pe toate în Județean” sunt doar câteva dintre expresiile atribuite doctoriței, conform dosarului.

Decizie inițială: renunțarea la urmărire penală

În mai 2024, procurorul Georgian Husti a emis o ordonanță de renunțare la urmărirea penală, invocând lipsa interesului public și disproporția dintre gravitatea faptei și costurile procesului. El a menționat că dr. Gociu și-a recunoscut parțial comportamentul și că aceasta nu are cazier.

Judecătoarea Enikö Silvia Ivanovics a respins ordonanța și a cerut completarea urmăririi penale, subliniind că „infracțiunea de purtare abuzivă protejează relațiile sociale la locul de muncă”.

Ea a afirmat că greșeala asistentei nu justifică limbajul injurios și că „doctorița trebuia să sesizeze organele competente”. Dosarul a fost reluat, iar dr. Gociu a fost trimisă în judecată la finalul anului 2025.

Consecințe disciplinare pentru șefa ATI

În urma scandalului, dr. Gociu a sesizat Comisia de Etică a spitalului, solicitând sancționarea asistentei pentru greșeala profesională. Comisia a decis mutarea temporară a lui Cîmpan la o altă secție, condusă de dr. Carmen Pantiș.

„În cele 5 luni în care a lucrat la noi, doamna asistentă nu a creat nicio problemă la serviciu”, a declarat dr. Pantiș pentru eBihoreanul.

Cosmina Cîmpan, constituită parte vătămată în proces, solicită daune morale de 50.000 lei și 3.000 lei pentru cheltuieli de judecată. Deși recunoaște greșeala comisă în cazul substanței anestezice, ea susține că incidentul a fost o excepție într-o carieră de 8 ani marcată de calificative «foarte bine».

Contactată de eBihoreanul, dr. Alexandra Gociu a refuzat să comenteze acuzațiile, declarând doar: «Nu am nimic să vă spun despre chestiunea asta și vă rog să nu mă mai căutați.»

Primul termen al procesului va avea loc pe 26 februarie, iar avocatul asistentei, Paul Olah, consideră că „umilirea unei persoane la locul de muncă trebuie descurajată”.

