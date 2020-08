Elena Ioniţă a declarat, pentru Mediafax, că a luat boala de la soţul său, iar acesta din comunitate.

”Am fost depistată cu COVID. Am luat de la soţ. Eu eram în concediu de odihnă. S-a pozitivat soţul, după 9 zile m-am pozitivat eu şi copiii. Am fost la spital, m-am evaluat, cum se face, şi mi-au dat recomandarea să stau la domiciliu. Sunt la domiciliu. Copiii, la fel. Am avut simptome la început, dar acum sunt mai bine”, a declarat Elena Ioniţă.

Potrivit reprezentanţilor DSP Olt, activitatea instituţiei nu a fost afectată.

Nici un angajat al Direcţiei de Sănătate Publică Olt nu a intrat în contact cu directorul depistat cu COVID-19.

Atribuţiile au fost preluate de medicul-şef al DSP Olt, doctorul Marinela Madan.

În judeţul Olt, până acum, 1.251 de persoane s-au infectat cu noul coronavirus. 39 de persoane au murit de la începutul epidemiei.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 18 cazuri noi.

Foto: Gazeta Noua

PARTENERI - GSP.RO Mulți nu și-au dat seama cine este deși e celebru în toată lumea. Cu barbă și kilograme în plus este de nerecunoscut! „Se vede că știe să se bucure de viață”

PARTENERI - PLAYTECH De ce a început să meargă, de fapt, Alin Oprea la mănăstiri. Ce probleme grave are

HOROSCOP Horoscop 27 august 2020. Peștii se bucură de aprecierea celor onești din fire sau a persoanelor educate