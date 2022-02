Cressida Dick a fost forțată să plece din funcția de șef al poliției metropolitane, după ce primarul Londrei a acuzat-o că nu a reușit să facă față unei culturi a misoginiei și rasismului în cadrul celei mai mari forțe din Marea Britanie.

Demisia acesteia a fost anunțată la doar câteva ore după ce ea a spus la un telefon prin radio că va rămâne în post și avea un plan pentru a rezolva aceste probleme.. Dar când Primăria și-a informat consilierii că planul nu era adecvat, comisarul a decis să boicoteze o întâlnire de stabilită pentru 16:30 și să renunțe.

Miercurea trecută, Khan îl anunțase pe Dick că trebuie să reformeze rapid Scotland Yard sau să-și piardă sprijinul pentru conducerea ei. Încrederea lui în ea a fost zdruncinată până la punctul de rupere de un scandal la secția de poliție Charing Cross, unde ofițerii au împărtășit mesaje rasiste, sexiste, misogine și islamofobe. Doi ofițeri investigați au fost promovați, nouă au fost lăsați să servească în Met.

Demisia ei vine la mai puțin de trei săptămâni după ce Poliția Metropolitană a anunțat o anchetă cu privire la petrecerile din Downing Street, care ar putea duce la amendarea primului ministru și a zeci de angajați, potrivit The Guardian.

Cressida Dick, prima femeie lider din istoria de 193 de ani a Met, a condus forța din 2017, mandatul său de cinci ani ca comisar urmând să se încheie în aprilie anul acesta. Contractul ei a fost prelungit cu doi ani până în 2024 abia în septembrie anul trecut de către ministrul de interne, Priti Patel.

Cressida Dick a declarat într-un comunicat că ‘„nu are de ales decât să demisioneze’”.

„Este clar că primarul nu mai are încrederea necesară pentru ca eu să continui’”, a spus ea, precizând că va rămâne în funcţie până la numirea succesorului ei.

Criticat pentru o serie de petreceri în Downing Street în plin lockdown, Boris Johnson trece prin cea mai gravă criză de la ascensiunea sa triumfală la putere în vara lui 2019.

Dame Cressida has served her country with great dedication and distinction over many decades. I thank her for her role protecting the public and making our streets safer.