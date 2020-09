Reprezentanții Spitalului Sfântul Ioan, unde doctorul Ologu s-a prezentat la camera da gardă, susțin că s-a prezentat la serviciu fiind de gardă, deşi prezenta simptome sugestive pentru infecţia cu Covid-19.

Cei de la Sfântul Ioan susțin că doctoriţa Ologu a evitat, cu bună știință, completarea rubricii de temperatură din cadrul chestionarului de triaj, deşi prezenta febră.

Medicul a purtat echipament de protecţie pe toată durata gărzii şi a stat izolată în cabinet. Ulterior, doctoriţa Ologu s-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Sfântul Ioan, unde a fost izolată corespunzător şi testată. Rezultatul a ieşit pozitiv şi a fost transferată la Institutul Victor Babeş.

Personalul Maternității Bucur așteaptă acum ancheta epidemiologică a Direcției de Sănătate Publică și testarea personalului medical.



Manuela Predilă, medic la Maternitatea Bucur, scrie, pe pagina sa de Facebook, că „de 6 luni de când suntem COVID, nimeni din personalul Maternitatii Bucur nu a fost niciodată testat”.

„Nu suntem infecționiști, suntem toți ginecologi și nu avem niciun infecționist care în 6 luni să fi pus piciorul în maternitate pentru a evalua pacientele. Am spus că personalul COVID trebuie rotit, pentru că expunerea repetată crește riscul contaminării. Noi de 6 luni nu am efectuat niciun act medical decât în costum de protectie PPE, care îngreunează cu mult manevrele medicale. Riscul este cu mult mai mare în specialitățile chirurgicale și ATI. Iată că nu am fost auziți și inevitabilul s-a produs”, mai spune medicul Manuela Predilă.

Recomandări Minunile oamenilor ”curați” ai lui Orban. Doi traseiști și un condamnat penal în Cancelaria prim-ministrului!

Medicul Manuela Predilă a revenit apoi cu un alt mesaj în care a spus că „în urma strigătelor disperate ale medicilor ginecologi din maternitate, în data de 26 august, a avut prima vizita de medic infecțonist pentru a evalua pacientele.



„Ceea ce am reușit sa facem este ca din data de 31 .08 sa avem medic infectionist desemnat oficial pentru Mat Bucur, care vine la solicitari .

Acum mi au comunicat colegii acest lucru. Am plecat în concediu cu o problema care ne apasa pe toti”, a mai scris medicul Predilă.

Raluca Ologu este primul medic de la Maternitatea Bucur diagnosticat cu infecție cu coronavirus.

