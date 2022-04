Medicul Lucian Miron, purtătorul de cuvânt al Spitalului Judeţean de Urgenţă din Deva, a precizat că fostei şefe a UPU nu i s-a reproşat modul în care şi-a îndeplinit actul medical şi cum a gestionat activitatea din secţie în perioada pandemiei de Covid 19, dar reprezentanţii spitalului speră ca abordarea şi atenţia pe care cadrele medicale le vor avea faţă de pacienţi şi faţă de însoţitorii acestora să fie îmbunătăţite, prin numirea noului şef al UPU, scrie Adevărul.

Luni, 11 aprilie, Laurenţiu Nistor, preşedintele CJ Hunedoara, a postat pe pagina de Facebook un clip în care arată cum a decurs interacţiunea cu medicii de la Spitalul Județean de Urgență Deva, după ce s-a dat drept pacient la UPU Deva, după mai multe sesizări.

„În ultimele luni, am primit numeroase sesizări în legătură cu modul în care sunt primiți și tratați pacienții care ajung la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență din Deva. Cea mai recentă, sâmbătă seară. Tocmai terminasem munca de acasă, în grădină, când am fost informat că un pacient în vârstă aștepta de mai bine de o oră și jumătate ca cineva să se ocupe de el. A fost momentul în care am decis să merg personal la UPU, să constat personal ce și cum se întâmplă acolo. Nu mi-am schimbat hainele, am pornit imediat spre spital. Era ora 21.30. Din păcate, ajuns la UPU, majoritatea sesizărilor s-au confirmat”, a povestit şeful CJ Hunedoara.

„Pacientul Nistor a primit același tratament: 45 de minute în care, deși le-am spus asistentelor că mă simt foarte rău și nu pot merge să-mi fac singur fișa de internare, nimeni nu m-a luat în seamă”, a continuat acesta.

„Această abordare trebuie să înceteze! Nu este posibil ca pacienții care ajung la „Urgență” să fie tratați în acest fel. Mesajul meu pentru personalul UPU este clar: ori își schimbă comportamentul, ori pleacă acasă!”, a mai transmis Nistor.

Postarea şefului CJ Hunedoara a adunat peste 3.200 de aprecieri şi a fost distribuită de peste 2.500 de ori.

