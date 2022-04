Emilia Şercan s-a aflat marți, 12 aprilie, pentru a doua oară în Parlament în ultimele zile, de această dată la Comisia pentru drepturile omului, după ce pe 6 aprilie a fost audiată de Comisia de cultură pe tema încălcării libertăţii de expresie, a drepturilor la viaţa privată şi altor drepturi, a relatat Agerpres.

Demersul a avut loc în contextul în care jurnalista de investigație a acuzat Poliția Română că a „scurs” în presă o captură de ecran depusă ca probă într-un dosar legat de amenințările pe care le-a primit după ce a publicat ancheta în care îl acuza pe premierul Nicolae Ciucă de plagiat în teza de doctorat.

Alături de Șercan, Comisia pentru drepturile omului din Camera Deputaților i-a invitat și pe şefii Poliţiei Române şi Direcţiei Generale de Informaţii a Apărării (DGIA), Benone-Marian Matei şi Marian Paul Hăpău, care însă nu au venit. Din acest motiv, comisia a decis, în unanimitate, la propunerea deputatului Ludovic Orban, membru în comisie, să le solicite oficial miniştrilor apărării şi de interne să dispună participarea celor doi oficiali la şedinţa viitoare.

Următoarea şedinţă a Comisiei pentru drepturile omului a Camerei Deputaţilor ar putea să aibă loc marţea viitoare, pe 19 aprilie.

Șercan, în comisie: „Nu voi lăsa povestea aceasta să fie muşamalizată”

Jurnalista Emilia Şercan a avut un mesaj categoric pentru întreaga clasă politică în cadrul dezbaterii din comisie. „Doamnelor şi domnilor, aţi eşuat în reformarea instituţiilor statului, aţi eşuat în misiunea de a asigura un control civil asupra instituţiilor de forţă, în a garanta siguranţa cetăţenilor şi în a garanta libertatea presei”, a spus ea.

Recomandări Surpriză în Rusia: Oligarhul preferat al lui Putin a anunțat „ceva similiar cu un manifest” în care cere reducerea aparatului de stat și „economie de piață”

Și a continuat: „Aţi eşuat în misiunea de a asigura promovarea competenţei, profesionalismului şi valorilor în politică şi societate, dar aţi avut un foarte mare succes în promovarea obedienţei, incompetenţei şi servilismului, la fel cum aţi avut un mare succes atunci când aţi ajuns la putere să reprezentaţi interesele de partid, interesele de grup şi interesele personale”.

Mi se pare absolut revoltător faptul că, atunci când m-am dus la Poliţie să reclam şi am înregistrat acea plângere pentru scurgere de informaţii, plângerea mea care a fost depusă în data de 18 februarie la Direcţia de control intern al Inspectoratului General al Poliţiei Române a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Sectorul 4 în data de 2 martie. Emilia Șercan, în Comisia pentru drepturile omului din Camera Deputaților:

„Cum este posibil ca o plângere să fie înregistrată după 12 zile, deşi se ştie foarte bine că o plângere penală trebuie înregistrată imediat de către procuror, chiar dacă ea este depusă la organul de cercetare penală. Aş mai vrea ca Poliţia Română şi Parchetul să explice de ce în acest caz, în această plângere penală, s-a început urmărirea penală in rem pentru violarea vieţii private şi nu pentru scurgere de informaţii, deşi eu am depus plângere în primul rând pentru scurgere de informaţii. Ce are Poliţia Română de ascuns? Nu voi lăsa povestea aceasta să fie muşamalizată”, a mai spus jurnalista.

Recomandări Președintele „furibund” sau ce a făcut cu adevărat Iohannis în cele 45 de zile de război

Deputatul independent Ludovic Orban a afirmat că absenţa șefilor IGPR și DGIA „reprezintă o gravă încălcare a obligaţiilor pe care le au în funcţiile pe care le deţin şi o sustragere de la controlul parlamentar”, despre care s-a arătat convins „că a fost realizat cu acordul expres al ministrului de interne şi al apărării”.

„Noi nu vom renunţa la acest subiect. Vom solicita o comisie de anchetă, în funcţie de ce ne lămurim data viitoare la şedinţă, după ce ne vom lămuri asupra celor două invitaţii tratate neserios de şeful Poliţiei Române, respectiv DGIA. Efectiv nu am nicio răfuială politică cu nimeni. Vă spun direct, mă îngrozeşte să fiu cap plecat, ghiocel, în faţa unui sistem care foloseşte pârghii fără nicio legătură cu democraţia ca să te intimideze, să îţi închidă gura”, a spus și Violeta Alexandru, deputat independent, membru al comisiei.

Șercan a dezvăluit plagiatul premierului

Pe 18 ianuarie, Emilia Șercan a scris în PressOne că premierul Nicolae Ciucă a plagiat în cel puțin 42 de pagini din totalul de 138 în lucrarea de doctorat pe care a susținut-o în 2003 la Universitatea Națională de Apărare Carol I (UNAp).

Pe 4 aprilie, jurnalista a acuzat Poliția Română că a „scurs” în presă o captură de ecran depusă ca probă într-un dosar legat de amenințările pe care le-a primit după ce a publicat, la mijlocul lunii ianuarie, ancheta în care îl acuza pe premierul Nicolae Ciucă de plagiat în teza de doctorat.

„Autoritățile statului au orchestrat o operațiune de kompromat împotriva mea. Acum încearcă să o mușamalizeze”, a scris Emilia Șercan în PressOne.

GSP.RO Primele declarații ale pilotului rus care a șocat întreaga lume cu gestul său. Explicații de necrezut. S-a luat o decizie drastică în cazul lui

Playtech.ro ȘOC! Serghei Lavrov, reacție halucinantă despre războiul din Ucraina. Ce a spus omul lui Putin despre SUA

Observatornews.ro O mamă din Ucraina ar fi fost răpită şi violată în mod repetat, înainte să i se taie gâtul. Vecinii, ameninţaţi cu mitraliere

HOROSCOP Horoscop 12 aprilie 2022. Vărsătorii au toate șansele să înceapă să filosofeze despre tot ce este legat de bani și resurse

Știrileprotv.ro Mai multe avioane de luptă rusești au fost interceptate de poliția aeriană NATO deasupra Mării Negre. Piloții din România sunt în alertă sporită: ”Putem fi nevoiți să doborâm avionul inamic”

Orangesport.ro Clipele teribile prin care a trecut vedeta TV: "Eram moartă pe interior"

PUBLICITATE Ioana Puiu: trucuri și secrete legate de editare și Instagram