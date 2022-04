„Nu cred că este o coincidență. Scurgerea lor venind după momentul dezvăluirilor privind plagiatul premierului Ciucă nu are are cum să fie o coincidență. Pozele acelea erau din septembrie 2021 urcate pe site-urile pentru adulți. Dacă cineva voia să mă compromită mai repede, putea să o facă”, a precizat Emilia Șercan.

Ea afirmă că „inițial a crezut că sunt poze în Photoshop” și nu își explică cum au ajuns acestea în mediul online întrucât le avea în casă pe mai un hard disk extern. „Ele sunt din ani diferiți, sunt din foldere diferite, ceea ce înseamnă că cineva a avut acces la o parte mai mare a conținutului computerului meu, sau a hardului”, spune jurnalista.

Emilia Șercan mărturisește că inițial a ezitat să meargă să depună plângere la poliție, dar a făcut-o la îndrumarea avocatei sale, dar a fost „șocată” de modul cum poliția a scurs probele.

„Ideea e că eu mă duc la poliție să reclam, cineva are acces la reclamația mea, știe ce reclam, și are acces si la proba pe care eu am dat-o poliției și o scurge imediat. Eu am dat poza respectivă la 10.30 polițistei, am plecat de la poliție la 14.10, iar la 14.51 pozele respective, inclusiv captura de ecran, proba dată poliției, apare pe un site din Republica Moldova”, povestește jurnalista.

În momentul în care a descoperit scurgerea probelor, jurnalista spune că a „avut un șoc mai mare decât cele anterioare, cel cu pozele primite și descoperirea lor pe site-urile pentru adulți”. „Nu se poate, te duci la poliție să reclami și poliția te vinde mafioților, te pune pe site și te compromite? Asta face Poliția Română? Asta e menirea Poliției, pe mine cine mă mai apără?”, se întreabă ea.

De asemenea, ea reclamă faptul că nu a primit nicio explicație de la conducerea poliției, nici măcar o comunicare publică în care să dezmintă în urma unei anchete că sunt implicați. „Dacă n-a scurs-o nimeni, de ce nu iese nimeni, de ce nu iese dl ministru Bode să spună am făcut investigație și spunem nu de la noi s-a scurs?”, spune jurnalista.

În final, după ce a făcut public în PressOne tentativa de kompromativ prin care a trecut, jurnalista spune că își dorește ca în cele din urmă să se afle adevărul despre cele întâmplate și cine se află în spatele acestor acțiuni.

„Eu sper că, dacă mai avem o fărâmă de normalitate, de onoare, în instituțiile statului ar trebui să aflăm adevărul. Dacă nu, confirmăm ce am spus eu de un stat capturat, confirmăm ce a spus Klaus Iohannis că suntem un stat eșuat”, conchide Emilia Șercan.

Dezvăluirile integrale despre tentativa de Kompromat, în articolul scris de Emilia Șercan pe PressOne.



