Decizia vine în urma unei ordonanțe DNA

„Ca urmare a ordonanţei emise în data de 25.09.2025, de către Direcţia Naţională Anticorupţie, s-a dispus revocarea măsurii controlului judiciar care fusese instituit anterior asupra inspectorului şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Brăila”, a transmis Inspectoratul de Jandarmi Județean (IJJ) Brăila.

„Această decizie a fost comunicată în mod oficial instituţiei noastre, iar în conformitate cu procedurile legale, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române va pune în aplicare măsurile care decurg din această hotărâre, inclusiv emiterea unui ordin prin care se va dispune repunerea în funcţie a ofiţerului. În acest context, subliniem că orice măsură administrativă adoptată de instituţia noastră are ca fundament exclusiv cadrul legal şi deciziile emise de autorităţile competente, care sunt puse în aplicare fără întârziere”, se mai arată în comunicatul IJJ Brăila.

Ancheta în care a vizat Iulian Nicolae Albăceanu

Albăceanu a fost plasat sub control judiciar pe 13 iunie, după ce inițial fusese reținut și i se interzisese să-și exercite funcția. Aceste măsuri au fost luate în urma unei anchete a DNA privind săvârșirea infracțiunii de efectuare de operațiuni financiare incompatibile cu funcția sa.

Conform ordonanței DNA, colonelul ar fi fost implicat în mai multe activități comerciale prin intermediul a două firme pe care le administra de facto.

Aceste activități includeau recrutarea și plasarea forței de muncă din țări asiatice, administrarea unei afaceri de tip fast-food și încheierea de contracte pentru diverse lucrări și servicii.

Alte acuzații împotriva lui Albăceanu

Anchetatorii susțin că Albăceanu ar fi achiziționat un avion de mici dimensiuni pentru deplasări în interes de afaceri și ar fi făcut demersuri pentru obținerea unor credite bancare destinate construirii și vânzării de imobile.

De asemenea, ar fi încercat să cumpere un mijloc de transport naval folosind o finanțare nerambursabilă obținută prin Programul operațional de pescuit.

În perioada 2021-2024, cele două societăți comerciale implicate în anchetă ar fi realizat un profit net cumulat de 569.680 de lei.

Descoperirile DNA în timpul perchezițiilor

În timpul perchezițiilor efectuate la domiciliul lui Albăceanu pe 12 iunie 2025, procurorii au găsit sume importante de bani: aproximativ 50.000 de euro, 40.000 de lei și 15.000 de dolari.

În perioada controlului judiciar, Albăceanu a avut interdicția de a-și exercita funcția de jandarm și nu avea voie să comunice cu persoanele implicate în dosar sau să părăsească județul Brăila fără acordul anchetatorilor.

Ancheta a inclus și interceptări telefonice care au evidențiat implicarea activă a colonelului în conducerea firmelor.

Într-o conversație cu fiul concubinei sale, interceptată de procurorii DNA, Albăceanu a explicat strategia sa de a evita problemele legale: „Ca să știm noi. D-aicea știm noi și să știm că sunt acolo. Că nu-i fură nimeni d-acolo. Înțelegi? Că eu am conturile goale, personale. Știi bine? Păi, adică? Nu vreau să-mi trag, mergem înainte așa, înțelegi? Eu chiar vreau și-n declarația de avere să declar că am conturile alea, găurile ălea. M-ai înțeles? Daʼ… Înțelegi ce zic?”.

Într-o altă conversație interceptată de autorități, colonelul a afirmat că nu îl interesează părerea altora despre modul în care își conduce firmele: „Avem datorii, da᾿ avem… avem avioane în hangar. Ia vezi! Mă judecă, m-ai înțeles? Și i-am zis: «Nu interesează pe nimeni ce fac eu cu banii mei! E treaba noastră nu a lor. Deci, nu interesează pe nimeni cum dezvolt eu firmele în viziunea mea de dezvoltare. Asta-i dezvoltarea mea!». Și gata, i-am… caut să fiu delicat cu ea că ea imediat te cerți cu ea, în doi timpi și trei mișcări: «Hahu!». Înțelegi? Prefer să nu mă cert cu ea că n-am motiv”.

Cariera lui Nicolae Iulian Albăceanu

Conform CV-ului său, Nicolae Iulian Albăceanu a fost numit inspector-șef în octombrie 2021.

Anterior, a ocupat mai multe funcții importante, inclusiv șef serviciu Achiziții în cadrul Jandarmeriei Române și director adjunct al Gărzii de Coastă Constanța.

Jandarmeria Română a emis un comunicat de presă în care a declarat că „se delimitează ferm de orice comportament, atitudine sau faptă care contravine normelor legale” și că va colabora cu anchetatorii.

