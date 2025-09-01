Într-un interviu pentru ATV, Hernádi a subliniat „importanța securității aprovizionării” și a criticat conducta adriatică, considerând că „nu oferă siguranță suficientă”.

Hernádi Zsolt, directorul general MOL, a discutat despre securitatea aprovizionării și realitățile economice. Deși a recunoscut că țara va putea dezvolta sisteme alternative de aprovizionare până în 2026-2027, Hernádi a subliniat că în prezent „nu este nevoie să se renunțe la petrolul rusesc”.

El a numit securitatea aprovizionării ca fiind cel mai important aspect și s-a exprimat critic cu privire la conducta adriatică: „Nu s-a dovedit fiabilă, deoarece nu a fost testată la capacitate maximă”.

El a adăugat că Croația a dublat imediat taxele de tranzit atunci când au fost introduse sancțiunile UE.

Hernádi a subliniat că rafinăria din Százhalombatta trebuie adaptată pentru a procesa alte tipuri de petrol, dar acest lucru „nu înseamnă că ar trebui să renunțăm voluntar la petrolul rusesc”.

Pentru a aproviziona bazinul carpatic, Croația ar trebui să crească capacitatea conductei adriatice, ceea ce în prezent nu este posibil.

În ceea ce privește prețurile la benzină, Hernádi a explicat că o eventuală oprire a conductei „Drujba” ar fi provocat o creștere de 20-40 de forinți pe litru (între 26 și 52 de bani), în timp ce o oprire completă ar duce la o scumpire durabilă de 10% și la un deficit de aprovizionare.

Recomandări Ilie Bolojan a amenințat cu demisia în ședința coaliției: „Dacă nu suntem în stare să facem o reformă simplă, căutați altă soluție, fără mine”

„Toți cetățenii maghiari și slovaci pot sta liniștiți atâta timp cât există două conducte», a declarat el, referindu-se la conductele Prietenia și Adriatică.

Un sondaj în rândul publicului emisiunii postului ATV a arătat că 84% dintre telespectatori au susținut renunțarea Ungariei la petrolul rusesc, în contrast cu poziția MOL.

Hernádi a avertizat că înlocuirea petrolului rusesc care sosește din rafinăria slovacă ar reprezenta, de asemenea, o provocare serioasă, iar rezervele strategice ale Ungariei sunt suficiente doar pentru 30 de zile.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sugerat într-o conferință de presă la Kiev, pe 24 august, că atacurile asupra conductei de petrol „Drujba” ar putea fi legate de lipsa sprijinului Ungariei pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.

De la începutul lunii august, dronele ucrainene au atacat de mai multe ori conducta „Drujba”, care transportă petrol rusesc către Ungaria și Slovacia. Aceste atacuri au provocat perturbări în funcționarea ei.