Șeful Poliției Dâmbovița, acuzat că s-a vaccinat peste rând. Adrian Antofie: ”Nu a fost nimic ilegal. Am prins ultima doză dintr-o zi”

”Antofie nu a ținut cont și nu i-a păsat de sutele de mii de persoane care își așteaptă rândul pentru vaccinare. Nu l-a interesat nici faptul că subordonații săi care execută serviciul în stradă, în contact direct cu cetățenii, nu s-au vaccinat până în prezent, fiind programați toți începând cu luna martie”, susțin foștii ofițeri.

”Am sunat la șefa centrului, cu care mă cunosc, și am întrebat care e situția cu vaccinurile. Doamna doctor mi-a spus să mai trec pe acolo. Am trecut și, într-o zi, rămăseseră una sau două doze. Ca să nu se arunce serul, am fost vaccinat. Nu-mi mai amintesc data exactă, dar se poate verifica în sistem. Sunt transparent, recunosc că m-am vaccinat, dar nu am abuzat de nicio poziție”, explică Antofie, pentru Libertatea.

Șeful Poliției Dâmbovița a spus că știe despre sesizarea împotriva sa, dar ”eu n-am făcut ilegal, nu m-am vaccinat, de exemplu, în prima etapă, cea dedicată persoanelor de peste 65 de ani. Dacă rămân doze, pentru a nu fi irosite, cei din domeniile-cheie pot fi chemați la imunizare. Așa s-a întâmplat și cu mine. Vă trimit pe Whatsapp un document, să vedeți că este cum zic eu”.

Pe 15 ianuarie, după scandalul de la Spitalul din Găești, unde directorul a pus anunțat pe Facebook că i-au rămas doze nefolosite și vaccinează orice doritor, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a anunțat, că în etapa a doua a campaniei de vaccinare se pot imuniza inclusiv persoanele care nu sunt incluse în această etapă, dacă rămân doze de vaccin nefolosite.

Pe 23 ianuarie, Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 a făcut câteva ”precizări de interes public”, între care și cea referitoare la situația în care poată fi evitată irosirea dozelor.

„Am dreptul să folosesc mașina de serviciu, doar nu mă duceam pe jos la rapel”

„Ar fi trebuie să-i fie jena de polițiștii care asigurau paza centrului de vaccinare al Spitalului Județean Târgoviște și de polițistul care l-a transportat cu mașina de serviciu la vaccin in timpul programului de lucru și să se gândească că și acestia doreau să se vaccineze însă nu au abuzat de faptul că sunt polițiști”, au mai reclamat foști ofițeri din cadrul IPJ Dâmbovița, într-o sesizare trimisă pe adresa sindicatului polițiștilor.

Potrivit șefului Poliției din Dâmbovița, rapelul „era obligatoriu, de vreme ce ai făcut primul vaccin”.

„Cât privește deplasarea la vaccin, am dreptul să folosesc mașina de serviciu, doar nu mă duceam pe jos”, a mai spus Antofie.

Antofie mai spune că ”actul său de a se vaccina a fost un exemplu pentru colectiv și pentru comunitate”.

Până să ajungă șeful IPJ Dâmbovița, în decembrie 2019, judciaristul Adrian Antofie a fost șef Birou Investigații Criminale la Poliția Târgoviște, seful Poliției din Pucioasa și din Găești, adjunct al Poliției Târgoviște și adjunct IPJ Dâmbovița.

