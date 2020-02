De Anca Ochianu,

Sabin Cornoiu a pornit pe drumul literelor acum opt ani. Pasiunea pentru scris și istorie s-a împletit cu acea pentru colecția de arme și săgeți, pe care a abandonat-o între timp. Acum câțiva ani, era singurul colecționar de săgeți din România.

“Pasiunea pentru săgeți și vârfuri de lance am abandonat-o acum trei ani, cred, le-am donat muzeului din Telești. Colecţia este formată din aproape 200 de vârfuri de săgeţi vechi. Am început cu mulţi ani în urmă să le adun şi am ajuns să am în colecţie şi vârfuri din epoca medievală. De opt ani am luat-o pe alt drum, al căutării celor care au plecat din comuna mea natală, Telești, în război. Am căutat date de la Revoluția lui Tudor Vladimirescu și până în 1989, a fost o muncă titanică, am deja 90 la sută din carte gata, am scotocit prin podurile caselor după fotografii îngălbenite, am mers din casă în casă, prin mausolee, în Arhivele Statului din Gorj, București, Pitești”, a povestit salvamontistul.

Fotografii și documente rare

Când nu este pe munte, scrie la carte și curăță la fotografii. Sabin Cornoiu spune că nu ar fi putut să își aleagă altă meserie și nu vrea să se oprească până ce nu va scrie o carte despre cei 800 de eroi din comuna sa natală.

“Povestea lor a fost, indiferent de vremuri, legată de România, pe care au slujit-o pe câmpul de luptă. Vreau să unesc toate destinele într-o carte, în care se vor regăsi şi cei doi străbunici ai mei. Documentarea a fost una minuțioasă și a implicat vizite lungi și dese la Arhivele Statului din Gorj, București sau Pitești. Activitatea de studiere a documentelor oficiale a fost completată de munca pe teren, pentru a colecta fotografii şi date de la familiile care au avut strămoşi participanţi în conflicte armate, dar am făcut-o cu atâta pasiune, încât nu am simțit timpul sau oboseala”, a mai spus Sabin Cornoiu.

A citit mii de pagini

Pentru cartea sa, Sabin Cornoiu a citit mii de pagini de documente și a străbătut sute de kilometri. Șeful salvatorilor gorjeni a aflat numele a peste 800 de locuitori ai comunei Telești plecați în diverse războaie. Unii dintre ei s-au întors teferi acasă și a reușit să îi intervieveze. “Am reuşit să mai prind în viaţă doi veterani din al Doilea Război Mondial, unul de 102 ani şi altul, de 96. Am reușit să obțin de la ei informații prețioase, am stat de vorbă cu nepoţi, strănepoţi, copii. Am căutat și după fotografii, acum 100 de ani erau destul de rare, cea mai veche poză pe care am găsit-o este cu generalul Christian Tell. Mai am poze şi din Războiul de Independenţă, documente, brevete, medalii, jurnale de război. Cartea se va numi “Gorjeni, fii ai comunei Teleşti, eroi ai Neamului Românesc” ”, spune Sabin Cornoiu.

Sabin Cornoiu este unul dintre cei care au fondat, cu mai bine de trei decenii în urmă, Serviciul Public Judeţean Salvamont Gorj. În 2016 a fost ales preşedinte al Asociaţiei Naţionale a Salvatorilor Montani din România. Meseria sa presupune să stea cu telefoanele mereu aproape, fiind sunat de colegii lui din toată ţara, când raportează o urgenţă pe crestele Carpaţilor.