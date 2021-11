„Particularitatea îmbolnăvirilor din valul 4 au fost cazurile în general mai grave ajunse în spital. Și din cauza virulenței și contagiozității formei mutagene, dar și pentru că oamenii speriați, neîncrezători s-au prezentat tardiv la spital”, declară Gheorghe Andrei Dan.

„Acum am un pacient care a stat opt zile acasă, are 80% din plămân afectat. Evoluția clinică a acestei boli nu e paralelă cu leziunea. Plus că pacienții nu își măsoară saturația de oxigen sau nu o fac cum trebuie. Poți să ai o saturație bună, 94, când stai în pat, iar când te duci până la toaletă constați că saturația a scăzut la 60%”, adaugă medicul.

Potrivit acestuia, pacienți erau aduși spre spitale care nu aveau capacitatea reală de rezolvare. „Este o boală cu tropism în principal pulmonar și care necesită o îngrijire de specialitate pneumologică care presupune oxigen. Spitalele nu aveau surse de oxigen în mod corespunzător, se discută doar la nivel de număr paturi de spital, număr de pacienți COVID”, precizează Gheorghe Andrei Dan.

„Eram sunați de la centrul de comandă: aveți 5 paturi libere, avem 4 pacienți COVID. Doamne ferește! Nu sunt bucăți de sfeclă, sunt patru pacienți, fiecare cu problema lui. În spitale, unele dintre paturi aveau oxigen, dar nu aveau capacitatea de high flow, adică debit crescut, și aici era problema”, explică medicul.

Pacientul îți venea, îl puneai pe debitul pe care puteai să îl dai, să zicem 15 l, a doua zi pacientul avea nevoie de high flow și tu erai cu mâinile încrucișate și te uitai cum moare, pentru că toate paturile de ATI și secția de pneumologie erau pline. Gheorghe Andrei Dan:

„Am bricolat cum nu vă închipuiți în perioada asta! Tot felul de idei, dublă sursă, măști care să fie mai etanșe, măști cu valvă, tot ce am putut. Nu se poate, medicina nu se împarte în medicină românească și medicină europeană, ci în bună și proastă. Această idee a fetișizării numărului de paturi și bolnavi a fost o eroare fundamentală”, susţine medicul.

„Și această eroare fundamentală a fost complicată de un alt concept: orice medic trebuie să trateze COVID, nu contează specialitatea. Eroare fundamentală! Am auzit o afirmație care depășește orice limită a cinismului, cineva, un factor politic a declarat la un moment dat: o să transformăm toate paturile de spital în paturi ATI. Trebuie să fii nebun sau ignorant să nu înțelegi două lucruri: un pat ATI costă cât o secție de spital și nu patul vindecă bolnavul, ci doctorul de ATI. S-a pierdut practic individualitatea pacientului și a cazului”, mai spune Gheorghe Andrei Dan.

Pe 31 octombrie, şeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a anunţat că România se confruntă cu o criză de oxigen.

