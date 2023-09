„Se pare că avem de-a face cu bandiţi, băieţi răi şi nebuni. Toată lumea s-a dus în parc să fumeze trabucuri, gangsterii pun armele pe masă, iar noi suntem în tricou şi spunem: Ei bine, eu am o armă, dar pe a mea am lăsat-o acasă, iar soţiei mele nu-i place cuvântul. NATO este o organizaţie care are un tratat nuclear; ar trebui să fie mult mai proactivă şi mai puternică faţă de ruşi”, a declarat Andrzejczak, marţi, la Forumul economic Karpacz din Polonia.

„NATO este o organizaţie nucleară”

Generalul polonez a continuat afirmând că în anii ’70 şi ’80, „30% din bombardierele B-52 zburau permanent şi aveau arme nucleare cu piloţi gata să acţioneze”, însă acum este nevoie de o schimbare a narațiunilor pentru că, adaugă Rajmund Andrzejczak, „avem provocarea de a rosti cuvântul B61 (principala bombă termonucleară gravitaţională americană)”.

„Rusia este în continuare aceeaşi şi avem o situaţie într-o ţară vecină în care Rusia spune public că pune sisteme nucleare în Belarus şi noi ce facem în tricou? Nu vreau să escaladez prea mult, dar ce este în neregulă cu vocabularul nostru? NATO este o organizaţie nucleară. Punct şi de la capăt”, a insistat șeful Statului Major al armatei Poloniei.

Generalul a reproșat faptul că nu s-a întâmplat nimic după ce președintele Poloniei, Andrzej Duda, a solicitat ca țara sa să se alăture programului de partajare a armelor nucleare al NATO, confom căruia țările care nu au arme nucleare pot să participe la planificarea folosirii acestora de către alianță, armele rămânând sub controlul SUA.

Generalul polonez vrea să știe ce va face NATO în cazul unui atac din partea Wagner

Totodată, el s-a întrebat dacă articolul 5 din tratatul NATO va fi activat dacă gruparea Wagner ar lansa un atac asupra teritoriului său. Articolul 5 prevede că un atac asupra unui stat membru este considerat unul asupra întregii alianțe.

„Cine este astăzi grupul Wagner? Este o acţiune naţională a Rusiei sau, aşa cum spune ministrul rus al apărării, este doar o companie militară privată? Este suficient pentru articolul 5?”, întreabă Andrzejczak, subliniind că problema este importantă pentru Polonia, care „nu are timp și spațiu” pentru că se învecinează cu Belarus și cu exclava rusă Kaliningrad.

În același timp, el a atras atenția asupra costului economic pe termen lung al unei evenuale înfrângeri a Ucrainei, subliniind că „dacă ne pierdem credibilitatea ca NATO, ca civilizaţie, China ne urmăreşte, aşa că acesta este un joc mare”.

Generalul Rajmund Andrzejczak a spus și că nu crede că Phenianul ar putea decide să furnizeze armament Rusiei fără aprobarea Chinei.

„Nu cred că Coreea de Nord este suficient de puternică sau atât de liberă pentru a face o astfel de ofertă, aşa că poate că ne testează determinarea, atenţia şi voinţa politică, dar ceea ce este şi mai important este ceea ce spune China despre acest lucru, şi nu conducerea nord-coreeană”, a mai declarat Andrzejczak.

