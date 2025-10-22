Construcția a început în martie 2024 și a fost finalizată în mai puțin de 18 luni. Fabrica își va crește treptat capacitatea de producție, urmând să atingă un volum anual de 1 milion de pachete de baterii până în 2026. Până în 2028, producția este estimată să ajungă la 1,8 milioane de pachete de baterii și 1,7 milioane de echipamente pe acumulatori.

Nikolas Stihl, președinte al Consiliului Consultativ Sthil, a vorbit despre motivele pentru care firma a ales Oradea pentru noua fabrică.

„Cred că atunci când te uiți în jur, în Oradea, poți vedea că este bine poziționată pentru a servi piața europeană. Este bine poziționată pentru a ne oferi oameni calificați. Avem o universitate cu aproximativ 20.000 de studenți într-un oraș care are doar 200.000 de locuitori. Deci, poți spune că este un oraș foarte tânăr și vibrant din acest punct de vedere și ne așteptăm ca mediul să se îmbunătățească. Desigur, birocrația este mai bună decât în ​​Germania. Și, bineînțeles, adică, toată lumea știe, costul de producție în Europa de Est este mai mic decât în ​​țările cu costuri ridicate din Occident”, a spus șeful Stihl.

