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Între 2019 și 2022, Weissmann ar fi trimis mesaje și imagini explicite unei angajate de aproximativ 30 de ani, iar documente compromițătoare au fost făcute publice, însă el susține că relația a fost consensuală și a intentat plângeri de calomnie și șantaj împotriva reclamantei.

Prima ședință, desfășurată pe 12 august, a fost amânată fără concluzii, iar avocatul ORF a calificat cererea lui Weissmann drept „inacceptabilă”, în timp ce fostul director susține că a suferit pierderi semnificative și prejudicii morale.

Fostul director general al ORF, Roland Weissmann, este implicat într-un proces de amploare la Tribunalul pentru Litigii de Muncă din Viena.

Înlăturat din funcție în martie 2026 după acuzații de comportament inadecvat, Weissmann solicită acum despăgubiri de aproape 4 milioane de euro pentru pierderea salariului și prejudiciul de imagine.

Acuzațiile de hărțuire

Între 2019 și 2022, Weissmann ar fi trimis fotografii explicite și mesaje indecente unei angajate ORF, în vârstă de aproximativ 30 de ani.

Potrivit săptămânalului Falter, mesajele dezvăluie o presiune continuă asupra femeii, cu replici precum: „Dă-mi un sărut, vreau să facem sex. În lumea mea, avem sex când vreau eu”.

În pofida plângerilor angajatei, Weissmann susține că relația a fost „consensuală și reciprocă”, declarație făcută în prealabil într-un interviu pentru Krone.

Cu toate acestea, la deschiderea procesului, el a refuzat să facă declarații publice.

Documente compromițătoare

O serie de imagini și conversații compromițătoare au fost făcute publice. Într-una dintre fotografii, Weissmann apare într-un costum, cu pantalonii deschiși, pe o toaletă.

Într-un alt mesaj, după ce angajata i-a respins avansurile, acesta i-ar fi scris „… și pentru asta poți să te duci dracului!”.

Conform avocatului său, Oliver Scherbaum, mesajele și fotografiile au fost inițiate „de ambele părți”:

Ea a negat în mod fals existența unei relații. Au fost schimbate sute de mesaje și fotografii, iar multe dintre ele au fost inițiate de ea.

Decizia de conformitate și contraacțiunile

Departamentul de conformitate al ORF a concluzionat că nu există dovezi suficiente pentru a califica faptele drept „hărțuire sexuală în sens juridic”.

Cu toate acestea, Weissmann a fost concediat. În replică, el a intentat trei procese împotriva fostului angajator, solicitând despăgubiri pentru concedierea sa, daune de imagine și pierderi financiare.

De asemenea, Weissmann a depus o plângere penală împotriva presupusei victime pentru calomnie și șantaj. „Am trecut prin iad”, a declarat fostul director general.

Prima ședință, desfășurată pe 12 august, a fost amânată după doar 24 de minute, fără ca părțile să ajungă la un acord.

Avocatul ORF a subliniat că cererea de aproape 4 milioane de euro este „inacceptabilă” pentru contribuabili.

Pentru toate părțile implicate, se aplică prezumția de nevinovăție.

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