Într-o conferință de presă ținută la Weimar (Germania), după un summit trilateral cu omologii săi german și francez, Radosław Sikorski a îndemnat UE să reacționeze în fața înmulțirii atacurilor hibride rusești.

Ministrul polonez a propus restricționarea libertății de mișcare a diplomaților ruși în țările UE în care sunt acreditați, limitarea eliberării vizelor Schengen pentru cetățenii ruși, solicitarea unor permise biometrice pentru rușii care vor să intre în UE și limitarea numărului de diplomați ruși staționați în cadrul blocului comunitar.

„La urma urmei, Rusia încearcă să distrugă UE din interior și nu ar trebui să i se permită să se bucure de privilegiile liberei circulații”, a spus el, citat de Politico.

Circa 1.000 de spioni ruși s-ar afla în UE sub acoperire diplomatică

Conform estimărilor Poloniei, Rusia are în prezent peste 2.000 de diplomați acreditați în statele membre UE, iar cel puțin 40% dintre ei se ocupă de „sarcini incompatibile cu statutul diplomatic”.

„Încă avem mult prea mulți diplomați ruși în întreaga Uniune Europeană. Estimăm că sunt peste 2.000 și estimăm că cel puțin 40% dintre ei îndeplinesc sarcini care nu sunt compatibile cu statutul lor diplomatic. Aceștia lucrează pentru agenții (de spionaj – n.r.) care desfășoară activități teroriste în țările noastre”, a precizat șeful diplomației poloneze.

„Prin urmare, în solidaritate cu Germania, ar trebui să implementăm toate garanțiile necesare pentru (protejarea – n.r.) populației noastre”, a subliniat Sikorski.

Germania acuză oficial Rusia de orchestrarea atacului cu drone de pe aeroportul din Leipzig

Declarațiile lui Radoslaw Sikorski vin după ce autoritățile germane au aflat că Rusia s-a aflat în spatele atacului cu drone de pe aeroportul din Leipzig, care a vizat un avion de transport ucrainean. În replică, Guvernul german a anunțat închiderea consulatului rus din Bonn și a centrului cultural Casa rusă din Berlin, acuzat de activități de spionaj, la fel ca toate așa-zisele „case culturale ruse” din Europa.

Ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a declarat marți, la Berlin, că anchetele poliției și informațiile colectate de serviciile de securitate indică fără dubiu implicarea Rusiei. Autoritățile germane au identificat doi suspecți: un etnic rus cu pașaport leton și un belarus cu pașaport rus.

Acțiunile Moscovei „se încadrează într-o lungă serie de tentative de destabilizare, dezinformare, amenințări, sabotaj și agresiune îndreptate împotriva Europei”, a subliniat Alexander Dobrindt.

România și-a exprimat solidaritatea deplină cu statul german și a condamnat războiul hibrid purtat de Rusia împotriva Europei. Ministrul interimar de Externe, Oana Țoiu, a anunțat totodată convocarea ambasadorului Rusiei pentru explicații.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE