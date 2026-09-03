Cât costă legumele pentru zacuscă în piețele din București

Comercianții din piețele Obor, Crângași și Drumul Taberei au umplut tarabele cu legume de sezon, iar prețurile variază semnificativ în funcție de calitate, soi și locul de achiziție. Libertatea a verificat prețurile pentru legume în București și am aflat cât costă vinetele, gogoșarii, ardeii kapia și ceapa în piețele Obor, Drumul Taberei și Crângași.

În Piața Obor, gospodinele pot găsi cele mai accesibile oferte. Vinetele pornesc de la 2,90-3 lei pe kilogram, dar ajung și la 4-6 lei/kg la unele tarabe. Ardeiul kapia se vinde cu prețuri începând de la 2,99 lei/kg și poate ajunge până la 8 lei/kg. Gogoșarii au prețuri cuprinse între 4 și 7 lei pe kilogram, în timp ce ceapa galbenă variază între 5 și 7 lei/kg.

În Piața Crângași, vinetele se vând în medie cu 3-4 lei kilogramul. Gogoșarii și ardeiul kapia se găsesc la 5-6 lei/kg, iar ceapa galbenă costă în jur de 5-6 lei pe kilogram.

În Piața Drumul Taberei, prețurile sunt ușor mai ridicate. Vinetele costă între 4 și 6 lei kilogramul, gogoșarii se vând cu aproximativ 6 lei/kg, iar ardeiul kapia pornește de la 5 lei/kg, ajungând la anumite tarabe chiar și la 8-10 lei/kg. Ceapa are un preț mediu de 5-6 lei pe kilogram.

Ingredientele necesare pentru rețeta tradițională de zacuscă de vinete

Pentru a prepara o zacuscă de vinete tradițională, respectând rețeta clasică, o porție de bază necesită următoarele cantități de ingrediente:

  • două kilograme de vinete
  • 500 de grame de gogoșari
  • 500 de grame de ceapă
  • un litru de suc de roșii
  • 350 de mililitri de ulei
  • condimente: o lingură de zahăr, sare, piper și foi de dafin

Această cantitate de ingrediente este suficientă pentru a obține aproximativ două borcane standard de zacuscă (n.r. – de circa 370-400 de grame fiecare).

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Cât costă ingredientele pentru un singur borcan de zacuscă

Dacă luăm în calcul prețurile medii din piețe (n.r. – vinete la 3,5 lei/kg, gogoșari la 5,5 lei/kg, ceapă la 5,5 lei/kg, suc de roșii la 8 lei/litru și ulei la 7 lei/litru), costul unei șarje de bază din rețeta tradițională se repartizează astfel:

  • 1 kg de vinete: 3,50 lei
  • 250 g de gogoșari: 1,38 lei
  • 250 g de ceapă: 1,38 lei
  • 500 ml de suc de roșii: 4,00 lei
  • 175 ml de ulei: 1,23 lei
  • condimente (sare, piper, dafin, zahăr): 0,50 lei

Însumând aceste costuri, rezultă că prețul ingredientelor necesare pentru a umple un singur borcan de zacuscă făcută în casă este de 12 lei.

Cât costă vinetele, gogoșarii, ardeii și ceapa pentru 10 kilograme de zacuscă

Pentru gospodinele care își fac provizii mai mari și doresc să obțină 10 borcane de zacuscă, cantitățile din rețetă trebuie multiplicate de 5 ori:

  • 10 kilograme de vinete
  • 2,5 kilograme de gogoșari
  • 2,5 kilograme de ceapă
  • 5 litri de suc de roșii
  • 1,75 litri de ulei
  • condimente (sare, piper, foi de dafin, zahăr)

Calculul financiar detaliat pe baza prețurilor medii din piețe arată astfel:

  • 10 kg de vinete costă 35 de lei
  • 2,5 kg de gogoșari costă 13,75 lei
  • 2,5 kg de ceapă costă 13,75 lei
  • 5 litri de suc de roșii costă 40 de lei
  • 1,75 litri de ulei costă 12,25 lei
  • condimentele adaugă aproximativ 5,25 lei

În total, suma necesară pentru cumpărarea tuturor ingredientelor folosite la prepararea a 10 borcane de zacuscă este de 120 de lei. Acest cost acoperă exclusiv ingredientele alimentare.

Modul de preparare pentru rețeta tradițională de zacuscă

Procesul de preparare începe prin coacerea legumelor. Jumătate din cantitatea de vinete se pune la copt împreună cu jumătate din cantitatea de gogoșari. Cealaltă jumătate de vinete și gogoșari rămâne crudă și se taie în cubulețe mici, la fel ca și ceapa.

După ce s-au copt, vinetele și gogoșarii se curăță atent de pielița arsă. Vinetele se lasă la scurs, apoi ambele legume coapte se toacă mărunt sau se mixează.

Într-un vas încăpător se pune uleiul la încins și se adaugă ceapa tăiată cubulețe. Când ceapa devine sticloasă, se adaugă cubulețele de vinete și de gogoșari crude, lăsându-se la călit timp de 15 minute.

Se adaugă apoi în cratiță vinetele și gogoșarii copți și se lasă totul pe foc încă 10 minute. Se toarnă sucul de roșii, după care se adaugă zahărul, sarea, piperul și foile de dafin. Zacusca se lasă la fiert aproximativ 40 de minute, amestecând constant pentru a nu se lipi, până când compoziția scade bine. Este important să știți și cum vă puteți da seama dacă zacusca este fiartă suficient. Preparatul fierbinte se toarnă în borcane curate și se închide ermetic.

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