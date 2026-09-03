Donald Trump inventează noi motive de presiune asupra Europei

Donald Trump a insinuat din nou că aliații au profitat de bunătatea Statelor Unite, care ar fi protejat Europa pe propria cheltuială. Liderul republican de la Casa Albă a sugerat că vrea să schimbe această abordare impusă retoric de el ca „realitate” și va cere Europei să plătească, mai ales pentru ajutorul militar acordat de SUA Ucrainei.

„S-au acordat gratuit sute de miliarde de dolari Ucrainei şi NATO, sume pe care Europa le-ar fi plătit, dacă li s-ar fi cerut acest lucru. Dar vom cere aceşti bani, chiar dacă oarecum cu întârziere!”, a scris Trump pe contul său de Truth Social, dând vina pe administraţia predecesorului său democrat Joe Biden.

Președintele american a criticat totodată relatările de presă despre epuizarea semnificativă a stocurilor de muniţie ale Statelor Unite din cauza războiului pe care administrația Trump îl poartă împotriva Republicii Islamice Iran. „Le păstrăm pentru noi, Statele Unite, în loc să le vindem altora, dar vânzările către aliaţi vor reîncepe în curând”, a scris Trump.

Cifrele îl contrazic pe președintele american

Potrivit Institutului Kiel pentru Economie Mondială, care ține evidența ajutorului militar și vânzărilor de arme către Ucraina, Statele Unite au ajutat în total țara agresată de Rusia cu 115,38 miliarde de euro. Ajutorul militar este de 64,62 miliarde de euro, restul fiind ajutor financiar și umanitar. În ceea ce privește plățile nominale, Statele Unite se clasează într-adevăr pe primul loc printre aliații Ucrainei, dar în ceea ce privește ponderea PIB-ului, se situează pe locurile 16 (ca ajutor militar), respectiv 17 (ca ajutor financiar și umanitar).

În schimb, țările europene și UE au acordat în total Ucrainei 230,5 miliarde de euro și au planificat alocarea a încă 160,6 miliarde de euro pentru a contracara agresiunea militară rusă, notează The Moscow Times.

Trump pune politicile lui Biden într-o postură negativă în speranța că republicanii nu vor pierde voturi la alegerile din noiembrie

Cu toate acestea, Trump a susținut mereu că Statele Unite au fost jefuite, chiar dacă administrațiile anterioare au considerat că protecția Europei înseamnă și protecția Statelor Unite. Pentru a-și susține retorica, liderul republican a avansat, de regulă, cifre exagerate față de cele reale.

De exemplu, în iunie, Trump a declarat că, sub conducerea lui Biden, Statele Unite au ajutat Ucraina cu „350 de miliarde de dolari – aeronave, arme de tot felul și așa mai departe”. Țările europene ar fi trebuit să despăgubească Statele Unite pentru aceste cheltuieli, dar acest lucru „nu era în planurile Europei”, a adăugat el.

Acum două zile, Trump a susținut din nou că „Joe Biden a oferit gratuit Ucrainei arme în valoare de peste 300 de miliarde de dolari”.

Reinstalat la Casa Albă, pe 20 ianuarie 2025, Trump a oprit ajutorul militar pentru Ucraina și a trecut la o relație comercială, vânzând armele – care protejează inclusiv Statele Unite – prin intermediul programului PURL. Această inițiativă prevede ca țările europene să plătească armele livrate de Statele Unite Ucrainei, iar livrările să fie efectuate prin intermediul NATO.

Statele Unite au probleme cu stocurile de muniții

În ceea ce privește epuizarea stocurilor de muniții, Reuters a dezvăluit această problemă luna trecută. Potrivit agenției de presă, Statele Unite au epuizat o mare parte din stocul lor de rachete cu rază lungă de acţiune şi de înaltă precizie în timpul războiului cu Iranul. Aceste informații stârnesc îngrijorări cu privire la pregătirea armatei americane pentru viitoare conflicte, inclusiv cu Rusia, chiar dacă administrația Trump alege să ignore public amenințarea rusă.

The New York Times a aflat că Pentagonul mai are mai puțin de 1.700 de rachete interceptoare Patriot, iar Statele Unite ar putea avea nevoie de mai mult de doi ani doar pentru a-și reface arsenalul.

Atât războiul din Ucraina, cât şi cel din Iran – precum şi şocurile economice pe care le provoacă – ar putea duce la înfrângeri grele pentru Partidul Republican în alegerile de la jumătatea mandatului, iar administrația Trump ar putea pierde majoritatea de care are parte acum în ambele camere ale Congresului SUA.

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