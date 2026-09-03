Noua achiziție din flota TAROM este un model Boeing 737-8. Avionul a fost botezat după numele marelui fotbalist și antrenor român care a murit în luna aprilie a acestui an: „Mircea Lucescu”. Într-o postare pe Facebook, compania explică faptul că „alegerea nu este întâmplătoare: performanța, disciplina, perseverența și încrederea sunt valori care definesc cariera unuia dintre cei mai importanți antrenori români și care, deloc întâmplător, se potrivesc cu direcția pe care TAROM și-o asumă odată cu această nouă etapă”.

Zborul de livrare de la Seattle la București este împărțit pe două segmente de rută. Primul tronson al drumului, pe ruta Seattle – Keflavík (Islanda), este operat de un echipaj condus de comandantul Cătălin Prunariu, directorul de zbor al TAROM, alături de comandanții instructori Alexandru Scarlatescu și Alexandru Dobre, instructoarele de zbor Viviana Negru și Daniela Cristescu, șeful de cabină Rodica Hidioșeanu și însoțitoarea de bord Oana Buleac.

Odată ajunsă în Islanda pe aeroportul din Keflavík, aeronava își va continua călătoria spre Baza Operațională de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București sub comanda unei noi echipe de zbor. Aceasta este alcătuită din comandanții instructori Alexandru Fodor și Bogdan Rolnic, șefii de cabină Diana Barboi și Antonia Vovec, alături de însoțitorii de bord Andreea Otava și Alin Rizu.

Botezarea noii aeronave cu numele uneia dintre cele mai reprezentative figuri ale fotbalului românesc continuă o tradiție recent lansată de compania aeriană. Proiectul de a asocia numele avioanelor din flotă cu marile personalități ale sportului național a demarat în primăvara anului 2024, atunci când un alt aparat de zbor, un Boeing 737-800, a primit numele „Nadia Comăneci”. Protocolul oficial a fost semnat în aprilie 2024, iar acea aeronavă a avut misiunea specială de a transporta lotul olimpic al României la Jocurile Olimpice de la Paris.

Fondată în anul 1954, Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. În prezent, operatorul național dispune de o flotă formată din 10 aeronave.

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