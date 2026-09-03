Harta unui deficit cronic: Cât de gravă este, în realitate, lipsa medicilor neurochirurgi din România

Dimensiunea crizei de neurochirurgi în România este confirmată și de cifrele oficiale. Potrivit datelor statistice de la Colegiul Medicilor din România (CMR), la nivelul întregii țări există doar 404 medici specialiști și primari în Neurochirurgie care dețin drept de liberă practică valabil. În 8 județe din România nu figurează niciun medic neurochirurg. Dincolo de numărul redus, datele CMR scot la iveală o disparitate teritorială uriașă:

  • Capitala concentrează aproape jumătate din resurse: În București își desfășoară activitatea 169 de neurochirurgi. Urmează centrele universitare precum Iași (37), Timiș (27), Cluj (26) și Mureș (20).
  • Județe la limita supraviețuirii medicale: La polul opus, 8 județe din România au un singur medic neurochirurg cu drept de liberă practică: Călărași, Covasna, Giurgiu, Hunedoara, Ialomița, Sălaj, Teleorman și Vaslui.

Această realitate arată că pacientul din provincie care are nevoie de o intervenție neurochirurgicală de urgență depinde aproape exclusiv de transferul către marile centre.

Povestea lui Radu Mesaroș, absolvent de Medicină: „Puteam să jur că nu voi ajunge în neurochirurgie”

Radu Mesaroș a absolvit în vara anului 2026 Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) George Emil Palade din Târgu Mureș. În prezent, învață intens pentru examenul de rezidențiat din toamnă.

Născut într-o familie simplă, fără niciun alt medic printre rude, Radu a simțit din timpul facultății o chemare puternică spre sprijinirea celor din jur. A fost vicepreședinte al Ligii Studenților, a inițiat proiecte de educație medicală și podcasturi motivaționale pentru tineri. Însă visul său inițial viza chirurgia pediatrică.

„În primul an, la neuroanatomie, eram într-o derută totală. Nici măcar nu-mi imaginam vreodată că o să ajung într-o sală de neurochirurgie. Când am auzit de bursa lansată de domnul doctor Ciobotaru, deși nu sunt încă rezident în acte, am zis: «De ce nu?». Am vrut să încerc acum, în cele 7 zile de bursă, ca să-mi dau seama dacă chiar îmi doresc acest stil de viață și această specialitate pentru tot restul vieții”, a povestit Radu Mesaroș, proaspăt absolvent de Medicină.

Ajuns la București, Radu a fost marcat de prima sa zi petrecută în sală alături de dr. Ciobotaru, asistând la o operație de extracție a unei tumori cerebrale (meningiom) de 4 ore și jumătate:

„Modul în care a reușit să expună tumora, să facă o operație atât de curată și bine organizată, te făcea efectiv să te îndrăgostești de modul în care operează. Satisfacția când pacienta s-a trezit pe masă, era comunicativă și bine… îți dă o stare extraordinară. Dacă îți place chirurgia și ai nevoie de puțină adrenalină, dar mai ales dacă vrei să ai certitudinea că ai lăsat ceva în urmă, neurochirurgia îți oferă această împlinire”, a povestit Radu Mesaroș.

Un semnal de alarmă: Niciun medic rezident nu a aplicat pentru bursă

Bursa, lansată de Asociația Neurovida, a fost concepută pentru a acoperi integral cazarea și masa tinerilor medici rezidenți din țară care doresc să vină timp de o săptămână în București pentru a asista la intervenții neurochirurgicale de o complexitate rară, tehnici care nu se practică în centrele din provincie.

Realitatea a fost însă dărâmată de statistica înscrierilor: „Am lansat bursa de o lună. Nu avem pe nimeni care să-și fi depus candidatura dintre rezidenții din țară. Avem un medic rezident din Republica Moldova care a venit anterior și pe studentul Radu din Târgu Mureș, care a venit să vadă dacă i se potrivește. Ce mă frapează este că noi nu oferim opțiunea de a vedea intervenții banale, ci operații care nu se mai fac în altă parte în țară: meningioame de sinus cavernos, chirurgia epilepsiei, aborduri prin pleoapă. E o durere să ai banii, resursele și disponibilitatea, dar să nu fie nimeni interesat să învețe”, a povestit dr. Georgian Ciobotaru, medic primar neurochirurg la Spitalul Militar Central din București.

Primul rezident beneficiar al programului a fost Iurie Trohin, din Republica Moldova. Pentru că pachetul oficial al asociației viza sprijinirea sistemului autohton, dr. Ciobotaru l-a găzduit pe Iurie direct în propria casă: „L-am cazat la mine acasă, l-am hrănit cu ce aveam prin frigider, i-am organizat un tur al mai multor spitale din București și l-am trimis înapoi acasă. M-am bucurat să întâlnesc un rezident ca el”.

Neurochirurgia durează 6 ani, exact cât Facultatea de Medicină. Efortul uriaș, gărzile chinuitoare, riscurile legale și presiunea psihică ridicată au transformat această ramură dintr-una dintre cele mai căutate specialități într-una ocolită de noile generații.

„Din păcate, tinerii o iau printre ultimele opțiuni la rezidențiat, pentru că e văzută ca o specialitate fără viitor, cu muncă imensă, apeluri noaptea și scandaluri. În plus, deși avem județe cu un singur medic neurochirurg sau chiar niciunul, managerii de spitale din provincie refuză să scoată posturi la concurs. Nu ar trebui să existe niciun județ în România fără cel puțin 5-6 neurochirurgi și fără linie de gardă dedicată!”, e de părere dr. Ciobotaru.

Mentorat în neurochirurgie și speranță pentru generația tânără

Experiența lui Radu la București demonstrează că mentorship-ul și deschiderea medicilor seniori pot schimba radical destine.

„Orice întrebare am avut, indiferent cât de inocentă sau «prostească» a părut, domnul doctor a avut o răbdare incredibilă să-mi explice. Când stai lângă un specialist desăvârșit, ți-e și rușine să nu citești, să nu vrei să știi mai mult. Eu cred în tânăra mea generație. Nu trebuie să rămânem indiferenți. Ca viitor medic, trebuie să ai capacitatea emoțională de a te implica, pentru că lucrezi cu oameni și nu știi niciodată când poți ajunge tu în locul pacientului de pe masă”, a spus Radu Mesaroș.

Dr. Ciobotaru speră ca exemplul lui Radu să fie un semnal de trezire pentru alți tineri medici din România:

„Nu s-a înscris niciun medic rezident la bursa NeuroVida”. Lecția dură din neurochirurgia românească și povestea tânărului Radu
Dr. Georgian Ciobotaru, medic neurochirurg, fondatorul asociației NeuroVida și Radu Mesaroș, absolvent de Medicină. Foto: arhiva personală

„Mesajul meu pentru rezidenți este să se țină tare. Dacă ajung în această specialitate, să meargă să învețe de la cineva bun. Odată ce ai învățat meserie corect, nimeni nu ți-o mai poate lua!”, a spus fondatorul asociației NeuroVida.

Cum poți aplica sau sprijini inițiativa NeuroVida

Toți rezidenții neurochirurgi din țară care doresc să beneficieze de cazare și masă gratuite în București timp de o săptămână pentru a învăța proceduri complexe sunt invitați să trimită un e-mail la adresa presedinte@neurovida.ro în care să atașeze un CV recent și o scurtă scrisoare de intenție.

În același timp, susținerea comunității este vitală pentru continuitatea proiectului. Oricine dorește să sprijine educația viitorilor chirurgi o poate face prin donații recurente în contul Asociației Neurovida: https://neurovida.ro/doneaza/

Dr. Ciobotaru a precizat că sunt 4 spitale din București: două de stat și două private partenere în acest demers, unde medicii rezidenți pot să opereze cot la cot cu neurochirurgii cu experiență și să beneficieze de mentorat timp de o săptămână.


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