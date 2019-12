De Dragoș Tănase,

Concret, dezvoltă riscul de a avea o afecțiune nervoasă dureroasă, din cauza modului în care își contorsionează încheieturile, potrivit unui expert medical.

Denumită „încheietura selfie”, o formă a sindromului de tunel carpian, afecțiunea provoacă dureri ascuțite și o senzație de amorțeală și furnicături, la nivelul încheieturii mâinii și degetelor, iar cele mai severe cazuri care necesită intervenție chirurgicală, potrivit dailymail.co.uk.

De exemplu, la un moment dat o pacientă a fost afectată atât de grav încât nu a mai putut să apuce obiecte, iar o alta s-a ales cu degetele amorțite.

Medicul Raj Ragoowansi, un reputat chirurg plastician din Londra, spune că a văzut o creștere mare de astfel de cazuri, determinate de întoarcerea frecventă a încheieturii mâinii spre interior, pentru a capta selfie-ul perfect. Mai mult, pot fi afectați și cei ce trimit foarte des SMS-uri.

„Am văzut o creștere de la 30% la 40% a pacienților, bărbați și femei, cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, prezentând sindromul tunelului carpian, pe care îl vedeam rar înainte. Nu e vorba doar de selfie-uri, ci și de mesajele text, cauza principală fiind modul în care țineți telefonul”, a declarat Ragoowansi pentru The Sunday Times.

„De asemenea, mai avem și «degetul iPhone» . În acest caz, dacă folosiți degetul mare, veți avea dureri din cauza inflamației articulare sau a tendoanelor”, a adăugat el.

Tratamentele posibile pentru afecțiune includ purtarea unei orteze pentru a menține articulația stabilă și dreaptă, luarea de steroizi pentru a reduce umflarea și chiar o intervenție chirurgicală pentru a calma presiunea asupra nervului, dacă alte metode nu au funcționat.

Kim Kardashian, diagnosticată cu „încheietura selfie”

Anul trecut, artista Kim Kardashian (38 de ani) a dezvăluit că medicii au diagnosticat-o cu sindromul „încheietura selfie”.

Kardashian, care a publicat o întreagă carte cu selfie-uri, a dezvăluit într-un interviu din 2018 la emisiunea „This Morning” de la ITV că nu mai făcea selfiu-uri atât de des, pentru că, de fapt, „nu îi plăcea foarte mult”.

Însă, ulterior, într-un episod al show-ului „Keeping Up with the Kardashians/Ținând pasul cu familia Kardashian” pe care îl prezintă la postul TV E!, vedeta a recunoscut că medicii au sfătuit-o să înceteze să mai facă multe selfie-uri, după ce a dezvoltat sindromul tunelului carpian. Cauza? A ținut telefonul prea mult timp în mână, fără să se miște…

Ce este sindromul tunelului carpian

Sindromul tunelului carpian este o afecțiune obișnuită, cauzată de presiunea asupra unui nerv la încheietura mâinii, de obicei impusă de umflarea internă.

Persoanele cu tunel carpian au dureri, furnicături sau amorțeală la nivelul degetelor, mâinilor sau brațelor și slăbiciune potențială în degetul mare sau dificultăți în apucarea lucrurilor.

Simptomele încep de obicei lent și nu sunt incomode tot timpul. De obicei, tind să apară și să dispară repede.

Deși afecțiunea poate afecta persoanele de orice vârstă, este mai frecventă în rândul femeilor și al persoanelor la vârsta mijlocie sau bătrână, dar mai nou sunt afectați și mulți tineri.

Printre lucrurile care pot crește riscul cuiva de a dezvolta tunel carpian se numără excesul de greutate, artrita sau diabetul, istoricul familial în ceea ce privește această afecțiune, un loc de muncă care necesită des îndoirea încheieturii, prinderea sau ținerea de obiecte vibrante sau suferirea unei răni anterioare la încheietura mâinii. Însă, mai nou, sunt incluse și selfi-urile sau trimiterea de SMS-uri.

