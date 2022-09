Shaun Pinner are 48 de ani și a povestit că lunile de detenție au fost cele mai cumplite din viața lui și n-a crezut că o să scape cu viață.

După invazia Rusiei din februarie, Shaun, căsătorit cu ucraineana Larisa, a călătorit în regiunea Donbas pentru a lupta împotriva separatiștilor pro-Moscova. După ce a servit anterior în Regimentul Regal din Anglia, a fost în armata ucraineană ca soldat contractual. Shaun a fost capturat în aprilie, în timpul asediului Mariupolului.

Shaun a fost ținut într-o închisoare numită „Partea întunecată”, din Donețk, controlată de Rusia. Trupa de heavy metal Slipknot și ABBA cântau 24 de ore pe zi, în buclă, și era bătut dacă dormea ​​în afara orelor specificate de gardieni. „Nu vreau să mai aud niciodată un alt cântec ABBA. I-am urât oricum, așa că a fost chiar o tortură. Unul dintre gardieni a spus că mă va ucide și că va trimite filmul mamei mele. Mi-au furat cu cruzime verigheta. A fost cea mai neagră zi a mea”, și-a amintit britanicul.

În iunie, el și colegul lui, Aiden Aslin, au fost condamnați la moarte ca mercenari de către o instanță falsă. A fost mutat într-o altă închisoare: „Condițiile erau mai bune, dar totuși cânta muzică încontinuu, o singură melodie, de data aceasta a fost Believe, cu Cher”.

Săptămâna trecută, Shaun s-a temut că execuția lui e aproape, după ce i s-a spus să-și împacheteze lucrurile. Dar a făcut parte dintr-un schimb de prizonieri intermediat de Roman Abramovici.

Cei zece prizonieri străini au fost așteptați pe aeroportul din Rostov pe Don, de unde au zburat spre Arabia Saudită, chiar de Abramovici, alături de alți diplomați.

Fan al lui West Ham, Shaun a spus despre fostul proprietar al Chelsea: „I-am spus că seamănă cu Roman Abramovici. El a răspuns: Asta pentru că eu sunt. Ne-a spus că lucrează pentru un ajutor umanitar. Ne-am făcut o poză cu el și l-am întrebat de ce nu a cumpărat West Ham, și mi-a spus că Chelsea era mai aproape de casa lui. El chiar mi-a salvat viața”.

Celălalt britanic condamnat la moarte și eliberat pe 21 septembrie, Aiden Aslin, a povestit și el întâlnirea cu Abramovici, de pe aeroportul din Rostov. Fusese scos din celulă, legat de mâini și de picioare, iar ochii îi fuseseră acoperiți cu o bandă, înainte să fie urcat în camion alături de ceilalți nouă prizonieri străini.

„Încă nu aveam idee ce se întâmplă, dar după câteva ore am ajuns la aeroport. Am scos banda de pe ochi și am încercat să procesez unde mă aflam. Mă uit la un grup de saudiți și unul dintre băieți spune: Este Roman Abramovici?”.

Atunci și-au dat seama că erau eliberați. Când s-au urcat în avion, Abramovici i-a strâns mâna lui Aiden, spunându-i: „E bine să te am aici”.

„Ne-am așezat și Shaun s-a așezat lângă mine. Abramovici îi urmărea pe toți. Era puțin timid și nu a vrut să ne bată la cap. A fost uimitor. Cu mai puțin de 48 de ore mai devreme eram în izolare, tratat mai rău decât un câine, iar acum eram într-un avion cu oameni care nu voiau să mă rănească”.

Abramovici, în vârstă de 55 de ani, i-a întâmpinat pe britanicii John Harding, Shaun Pinner, Aiden Aslin, Dylan Healy și Andrew Hill într-un avion privat personal care i-a transportat din Rusia către Arabia Saudită.

John Harding, tatăl a doi copii, în vârstă de 59 de ani, a spus: „Este o legendă. Îl iubim și sunt atât de recunoscător pentru eforturile lui”.

Abramovici a vorbit despre fotbal cu britanicii, în timp ce aceștia au mâncat friptură, tartine și tiramisu în timpul zborului din Rusia la Riad.

„Shaun a vorbit mult timp cu el despre fotbal, iar eu vorbeam cu asistenta lui. Ea a spus că Roman a jucat un rol esențial în eliberarea noastră. Este extraordinar că a fost implicat și nici măcar nu aș fi putut să-ți spun cine era, uitându-mă la el.

Este foarte respectat de ucraineni și masiv și de noi acum, a făcut foarte multe pentru noi și nu i-am putut mulțumi suficient.

Era un tip discret, un tip cu adevărat drăguț. Este o legendă, îl iubim și sunt atât de recunoscător pentru eforturile lui”, a mai spus Harding.

