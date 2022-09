Fostul soldat al armatei britanice, plecat voluntar în Ucraina, a fost nevoit să asculte Mamma Mia din nou și din nou în timpul sesiunilor de tortură muzicală de 24 de ore. Timp de mai multe luni în închisoare, Shaun, în vârstă de 48 de ani, a supraviețuit cu rații de pâine veche și apă murdară.

Vorbind cu The Sun duminică, din casa familiei sale din Potton, Beds, el a spus: „Am crezut că o să mor. A fost iadul pe Pământ. Ultimele șase luni au fost cele mai proaste zile din viața mea. Nu vreau să mai ascult niciodată un cântec ABBA sau să văd o pâine. Sunt atât de norocos că sunt acasă.”

După invazia Rusiei din februarie, Shaun, căsătorit cu ucraineana Larysa, a călătorit în regiunea Donbas pentru a lupta împotriva separatiștilor pro-Moscova. După ce a servit anterior în Regimentul Regal din Anglia, a fost în armata ucraineană ca soldat contractual.

Shaun a fost capturat în aprilie, în timpul asediului Mariupolului: „Știam că este rău, așa că mi-am sunat soția și i-am transmis mesajul meu de moarte. Dar ea nici nu a plâns. A țipat la mine că sunt un războinic și că voi supraviețui. Acelea au fost ultimele cuvinte pe care le-am auzit de la ea și m-au ținut în viață.

Apoi totul s-a transformat într-un carnagiu, când rușii ne-au atacat cu bombe de mortaiere și artilerie. Erau atât de multe cadavre, încât părea ceva dintr-o apocalipsă zombie. Am fost înconjurat de separatiști ruși. M-au dezbrăcat și mi-au pus un cuțit în coapsă, fără motiv. Mă lăsau să văd lumina zilei timp de 20 de minute.”

Shaun, cu o glugă pe cap, a fost apoi electrocutat: „A fost un șoc feroce. Au făcut-o timp de 40 de secunde de fiecare dată. Părea că o făceau doar pentru distracție. Un tip a intrat și mi-a pus un pistol în ceafă, l-a înclinat și a spus: acum o să mori.

Am crezut că acesta este sfârșitul pentru mine. Apoi a început să râdă și a spus că glumește și m-a lovit cu pistolul.”

Shaun a fost mutat apoi într-o închisoare numită „Partea întunecată”, din Donețk, controlată de Rusia.

Trupa de heavy metal Slipknot și ABBA cântau 24 de ore pe zi, în buclă, și era bătut dacă dormea ​​în afara orelor specificate de gardieni. „Nu vreau să mai aud niciodată un alt cântec ABBA. I-am urât oricum, așa că a fost chiar o tortură.

Unul dintre gardieni a spus că mă va ucide și că va trimite filmul mamei mele. Mi-au furat cu cruzime verigheta. A fost cea mai neagră zi a mea”, și-a amintit britanicul.

În iunie, el și colegul lui, Aiden Aslin, au fost condamnați la moarte ca mercenari de către o instanță falsă. A fost mutat într-o altă închisoare: „Condițiile erau mai bune, dar totuși cânta muzică încontinuu, o singură melodie, de data aceasta a fost Believe, cu Cher.

Am avut zilele noastre negre și am plâns mult. A trebuit să ne agățăm de un fel de speranță și așa am supraviețuit.”

Săptămâna trecută, Shaun s-a temut că execuția lui e aproape, după ce i s-a spus să-și împacheteze lucrurile. Dar a făcut parte dintr-un schimb de prizonieri intermediat de Roman Abramovici.

