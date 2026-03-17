Semnul 277.1: interzice depășirea bicicletelor și motocicletelor

Semnul rutier cu numărul 277.1 a fost introdus în Germania în 2020, odată cu modificarea codului rutier. Scopul schimbării a fost creșterea siguranței în trafic și încurajarea utilizării bicicletelor.

Pe semn apar o mașină roșie în partea stângă și o bicicletă și o motocicletă în partea dreaptă.

Mesajul este clar: vehiculele cu mai multe roți, cum ar fi mașinile sau camioanele, nu au voie să depășească vehiculele cu două roți.

Potrivit clubului auto german ADAC, acest semn indică interdicția de depășire a vehiculelor cu o singură bandă de rulare – cum ar fi bicicletele, mopedele sau motocicletele – de către mașini, camioane sau motociclete cu ataș. De obicei, semnul este amplasat în zone înguste sau periculoase.

Un semn identic nu există în prezent în România. Totuși, regulile privind depășirea bicicliștilor sunt asemănătoare, iar șoferii trebuie să păstreze o distanță laterală suficientă atunci când trec pe lângă ei.

Regula distanței minime

După modificarea legislației din Germania în 2020, șoferii trebuie să respecte și o distanță minimă atunci când depășesc bicicliștii.

În localități, distanța trebuie să fie de cel puțin 1,5 metri, iar în afara localităților, de minimum 2 metri.

Semnul 277.1 completează această regulă și poate interzice complet depășirea în anumite zone.

Reguli similare există și în alte state europene, unde autoritățile încearcă să protejeze mai bine bicicliștii în trafic.

Amenzile pot ajunge la 150 de euro

Șoferii care ignoră acest semn în Germania riscă amenzi între 70 și 150 de euro. În plus, pot primi și un punct de penalizare în registrul de la Flensburg, sistemul german care urmărește abaterile rutiere.

Totuși, există și o excepție. Dacă o mașină stă pe loc la o intersecție, iar un biciclist trece pe lângă ea sau se oprește lângă vehicul, regula distanței minime nu se aplică.