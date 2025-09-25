Cum i-a venit ideea unui „Tourist Plate”

Un scoțian a inventat o soluție ingenioasă pentru a spori siguranța șoferilor străini pe drumurile din Marea Britanie, unde se circulă pe stânga, dar și oriunde, în străinătate.

Robert Marshall a creat un semn magnetic special pentru mașinile turiștilor, după ce s-a confruntat cu stresul de a conduce pe partea dreaptă în timpul unei vacanțe în Tenerife (Spania).

„Îmi doream ca oamenii să știe că sunt turist, ca să stea departe de mașina mea”, explicat Marshall. Această experiență l-a inspirat să creeze „Tourist Plate” („Plăcuța de Turist”), un semn magnetic cu litera „T” și cuvântul „Tourist” dedesubt.

Necesitatea unei astfel de soluții este evidentă în Scoția, unde numărul accidentelor cauzate de lipsa de experiență în conducerea pe stânga a crescut cu 46% într-un an, potrivit Transport Scotland. Zona Highlands este cea mai afectată, cu aproape 50 de decese în ultimii 10 ani pe A9.

Marshall a testat recent semnul pe A9 împreună cu activista pentru siguranța rutieră Laùra Hänsler. Primele experiențe sunt pozitive, șoferii păstrând o distanță mai mare când observă semnul pe mașină.

„Poți pune orice pe mașina ta, atâta timp cât nu este ofensator”

Deși nu sunt recunoscute oficial de autoritățile scoțiene, semnele pot fi folosite legal. „Din câte înțelegem, poți pune orice pe mașina ta, atâta timp cât nu este ofensator”.

Marshall vinde aceste semne pe site-ul său, la un preț de aproximativ 10 euro, cu livrare gratuită în Marea Britanie.

Inițiativa sa a atras recent atenția media, evidențiind o problemă de siguranță rutieră cu care se confruntă mulți turiști.

Soluția propusă de Marshall ar putea contribui la reducerea acestor incidente, oferind șoferilor locali un avertisment vizual pentru a fi mai atenți și înțelegători cu turiștii care conduc.

Deși inițiativa este privată și nu are susținerea oficială a autorităților, ea reprezintă un pas important în direcția creșterii siguranței rutiere pentru turiști în Scoția și potențial în alte țări cu conducere pe stânga.





