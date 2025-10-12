Sună a science fiction

Structura sa neobișnuită a pus în joc o teorie care ar putea depăși domeniul de aplicare al științei. Descoperirea unei unde gravitaționale denumită GW190521 ar putea schimba fundamental înțelegerea universului. Cercetătorii susțin că au descoperit un univers paralel, dar și o gaură de vierme! Sună a science fiction, dar este fizică reală.

La 21 mai 2019, observatoarele de unde gravitaționale LIGO și Virgo au înregistrat o vibrație spațiu-timp care a durat doar aproximativ o zecime de secundă.

Cu toate acestea, o undă gravitațională tipică, care apare atunci când două găuri negre fuzionează, de exemplu, durează câteva secunde. O astfel de coliziune ar fi produs o nouă gaură neagră gigantică de aproximativ 142 de ori masa Soarelui – și, prin urmare, un semnal mult mai lung și mai structurat. Semnalul GW190521, pe de altă parte, a apărut ca un impuls izolat.

Ideea îndrăzneață a unei punți cosmice

O echipă condusă de Qing-Yu Lan, Yu-Tong Wang și Yun-Song Piao de la Universitatea Academiei Chineze de Științe propune acum un scenariu care are legătură cu găurile de vierme.

Aceste structuri teoretice, cunoscute și sub numele de poduri Einstein-Rosen, ar conecta două puncte diferite în spațiu-timp. La fel ca în filmele „Contact” și „Interstellar”. Ele ar putea conecta chiar două universuri diferite.

O undă gravitațională este o ondulație în spațiu-timp. Conform teoriei relativității a lui Einstein (1915), masa curbează spațiul. Masele în mișcare pot modifica această curbă – similar cu situația în care arunci o piatră în apă și undele se răspândesc. În cazul undelor gravitaționale însă, acest lucru nu se întâmplă în apă, ci în spațiu-timp.

O scurtătură ca un tunel

O gaură de vierme este o soluție teoretică la ecuațiile teoriei generale a relativității a lui Einstein. Ea este adesea vizualizată ca un tunel prin conexiunea spațiu-timp. Această structură ipotetică ar crea o scurtătură între două regiuni îndepărtate ale universului. De asemenea, ar putea conecta două universuri diferite. Până în prezent, nicio observație directă nu a confirmat existența găurilor de vierme.

Cercetătorii sunt de părere că fuziunea a două găuri negre într-un univers paralel a creat o gaură de vierme de scurtă durată. Ecoul gravitațional al acestei coliziuni ar fi traversat această punte pentru a ajunge la detectoarele noastre.

Închiderea rapidă a găurii de vierme ar explica scurtimea semnalului observat. Prin urmare, universul nostru ar capta doar o mică parte a evenimentului.

