Vecinul cu un trecut infracțional

În 2022, Ioan Alexandru Dorobanțu, împreună cu trei complici de origine nigeriană, a răpit un milionar în criptomonede la Mamaia.

Scopul lor a fost să-l forțeze, prin metode brutale, să cedeze criptomonedele pe care le deținea. După ce a petrecut un timp în închisoare, Dorobanțu a fost eliberat condiționat și s-a întors în apartamentul său din blocul unde locuiește și senatorul Sava.

Acesta a devenit o sursă de teamă pentru locatari, folosindu-se de renumele său, dar și de un câine de luptă, pentru a întreține un climat de teroare.

Plângeri ignorate

Asociația de Proprietari a blocului a depus plângeri repetate la Poliția Constanța, însă fără succes. Dorobanțu continuă să își mențină comportamentul agresiv, iar locatarii trăiesc constant cu teama de incidente.

Senatorul Clement Sava a declarat că a depus aproape zece sesizări la poliție cu privire la comportamentul vecinului său, dar acestea nu au condus la nicio acțiune.

Sava a fost amenințat pentru că a cerut respectarea liniștii în imobil, iar Dorobanțu ar fi afirmat că „Poliția nu are ce să-i facă”.

Problemele cu interlopii din Constanța nu sunt ceva nou

În 2023, fostul șef al IPJ Constanța a fost nevoit să demisioneze după un incident grav, în care Vlad Pascu, aflat sub influența drogurilor, a provocat un accident mortal, trecând nevăzut de autoritățile locale.

Totuși, schimbările aduse la conducerea poliției nu au dus la îmbunătățiri semnificative. Interlopii continuă să își exercite influența, iar cetățenii trăiesc sub teroare.

Plângerea Asociației de Proprietari

În octombrie 2025, Asociația de Proprietari a formulat o nouă sesizare către Poliția Constanța, de data aceasta împotriva soției lui Dorobanțu, proprietara apartamentului folosit de acesta.

„Locatarii, în număr de 27, sunt îngroziți de comportamentul acestui proprietar care pune în pericol sănătatea și integritatea fizică a acestora, mulți dintre aceștia având copii minori”, se arată în plângere.

Vecinii sunt îngrijorați în special din cauza câinelui de luptă al interlopului, care limitează libertatea acestora de a ieși din apartamente și reprezintă un risc pentru copiii din bloc.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE