În cele ce urmează îți vom spune tot ceea ce trebuie să știi despre așa-numitele „lămâițe” pentru a circula în siguranță, dar și pentru a evita încasarea unei amenzi.

Citește și: Cât durează să faci școala de șoferi în 2022

Ce este semnul de începător și cum arată acesta?

Ai obținut permisul de conducere, iar acum ești nerăbdător să urci la volan? Ei bine, pentru asta va trebui să-ți procuri semnele de începător și să te asiguri că acestea sunt amplasate corect pe mașina ta.

Semnul de șofer începător sau „lămâia”, așa cum este denumită popular, este un disc de culoarea galbenă, care prezintă în mijloc un semnul exclamării negru.

Există două variante de semne de începător. Primul este sub forma unui autocolant, iar cel de-al doilea este din plastic și se montează cu ajutorul unor ventuze. Ideea este ca, în cazul în care împarți mașina cu cineva experimentat, să poți monta și demonta cu ușurință semnul.

Ca dimensiuni, „lămâia” are diametrul de 10 centimetri, în timp ce semnul de exclamare are o înălțime de 6 centimetri. Punctul de la semnul exclamării are un diametru de un centimetru.

Semnul de începător auto

Citește și: Care sunt categoriile de permis auto și la ce vârstă poți obține permisul

Unde se pun semnele de începător?

Poziționarea corectă a semnelor de începător auto pe mașină are un rol esențial în buna desfășurare a circulației rutiere, atât pentru conducătorul auto începător, cât și pentru ceilalți participanți la trafic.

Trebuie să știi că pe orice mașină care este condusă de un șofer începător trebuie să apară două „lămâițe”, iar acestea trebuie să fie poziționte corect, în conformitate cu prevederile Codului Rutier.

Astfel, la art. 149 din Regulamentul de aplicare al OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, se menționează cu claritate că una dintre bulinele galbene trebuie poziționată pe parbriz, în colțul din dreapta-jos.

Același articol de lege spune că cea de-a doua bulină galbenă va trebui montată pe luneta automobilului, în partea din stânga-jos.

Aceste poziții oferă cea mai bună vizibilitate pentru ceilalți participanți la trafic care, în acest mod, știu că au de-a face cu un șofer fără experință care trebuie ajutat și protejat.

În ceea ce privește motocicletele este obligatoriu un singur semne de începător, care se poziționează în partea din spate, lângă plăcuța cu numărul de înmatriculare.

Dacă în afara automobilului deții și o remorcă va trebui să lipești un al treolea semn de începător. Acesta va fi poziționat pe caroseria remorcii, în partea din stânga-sus.

Citește și: Ce este conducerea defensivă. Ce presupun cursurile de conducere defensivă

Cât timp trebuie ținute semnele de începător?

Legislația este foarte clară și referitor la acest aspect. Astfel, semnele de începător trebuie ținute pe mașină timp de un an. Perioada începe să curgă din momentul în care proaspătul șofer intră în posesia permisului de conducere, indiferent dacă deține o mașină și conduce sau nu.

Experții recomandă ca semnele de începător să fie ținute pe mașină și mai mult de un an în situațiile în care șoferul respectiv nu a acumulat suficientă experiență.

Citeşte şi:

Taxă permis auto 2022. Cât costă schimbarea permisului de conducere în 2022

Starea de somnolență la volan – de ce apare și cum poate fi evitată

Care sunt categoriile de permis auto și la ce vârstă poți obține permisul

PARTENERI - GSP.RO Anunț bombă, nimeni nu se aștepta. Ce ar fi decis Novak Djokovic în privința vaccinării

Playtech.ro Ministrul român de Externe, mesaj de ultimă oră pentru Vladimir Putin: „Suntem gata”

Observatornews.ro Cea mai dură pedeapsă pentru Denis Mustafa, criminalul din Corbu care și-a ucis vecinul cu o macetă și i-a violat fiica

HOROSCOP Horoscop 2 februarie 2022. Peștii procesează altfel constrângerile, le acceptă la suprafață, dar în interior le analizează

Știrileprotv.ro ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs „carambolul morții” de pe E85, în care au murit 7 oameni. De ce ar fi intrat TIR-ul pe contrasens

Telekomsport Scandal MONSTRU în familia Vlăduţei Lupău. Bătaie ca-n filmele de acţiune în centrul Clujului

PUBLICITATE Cele mai tari idei de distracție în familie