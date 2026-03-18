Nu au observat nimic suspect

Două infracțiuni ar fi fost comise în centrul vechi al satului, o alta în zona numită „La Terrasse”, iar ultima chiar în weekendul 14-15 martie, pe drumul Hôpital. Potrivit primăriei, dacă la prima spargere nu s-a furat nimic, la cea de-a doua ar fi fost sustrasă o trotinetă.

Un alt jaf a avut loc pe 6 martie, chiar sub nasul proprietarilor. Hoții au sustras bani și bijuterii dintr-o locuință din La Terrasse în doar o oră. „Au dispărut amintiri de o viață”, povestește cu amărăciune proprietara. Deși soțul acesteia se afla la doar 300 de metri de casă, nimeni nu a bănuit nimic până în momentul în care au descoperit poarta forțată.

Pensionarii, care au depus deja plângere, susțin că nu au observat niciun detaliu suspect. Situația stă însă altfel în cazul unei locuințe aflate la câțiva kilometri distanță. La capătul drumului Hôpital, o casă de vacanță a fost vizitată de răufăcători weekendul trecut. Aceștia din urmă ar fi apelat la o tehnică de-a dreptul originală: folosirea unor scobitori pentru a identifica locuințele goale.

Potrivit vecinilor, faptele s-ar fi petrecut în noaptea de sâmbătă spre duminică (14-15 martie). „A doua zi dimineață, soțul meu a observat că poarta era întredeschisă”, mărturisește o localnică. „Totul era vraiște: hainele aruncate, sertarele pe jos… Au spart ușa garajului și au intrat”.

O scobitoare găsită în poartă

Odată ajunși la fața locului, jandarmii au descoperit o scobitoare înfiptă în poartă. Este o metodă de monitorizare folosită de răufăcători pentru a verifica prezența sau absența locatarilor. Hoții înfig o scobitoare între ușă și toc, foarte aproape de balamale sau în partea de jos.

Dacă după 24 sau 48 de ore scobitoarea este tot acolo (nu a căzut), infractorii știu sigur că nimeni nu a deschis ușa și că locuința poate fi spartă în siguranță. Tehnica amintește de cea a bucăților de hârtie albă lăsate în cutiile poștale.

Localnicii sunt șocați de îndrăzneala infractorilor. „Eram convinși că nu vor risca să intre pe strada noastră, fiind o fundătură unde puteau fi blocați ușor”, declară o martoră. Totuși, hoții au profitat de aglomerația creată de deschiderea sezonului de pescuit: fluxul mare de mașini străine de zonă a funcționat ca un paravan perfect, permițându-le să acționeze fără a trezi suspiciuni.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un șofer de TIR a condus 4.850 de kilometri fără permis: „Nu am spus nimănui, ca să nu-mi pierd locul de muncă”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Parteneri
Alte știri

Parteneri
Parteneri
Monden

Parteneri
Parteneri
Parteneri
Promo
Parteneri
Politic

Parteneri
