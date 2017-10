Senatorul Claudiu Manda, la sediul PSD: ”Nu cred că premierul Tudose va face remanierea în ciuda votului partidului”, a spus liderul PSD Craiova, înainte de ședința conducerii partidului în care se va discuta remanierea unor miniștri.

„Nu cred că premierul Tudose va face remanierea în ciuda votului partidului. Şi premierul a înţeles şi a acceptat că CExN este cel care l-a nominalizat şi pe premier şi pe ceilalţi membri ai Guvernului, motiv pentru care CExN va evalua şi va decide”, a spus Claudiu Manda, înainte de şedinţa Comitetului Executiv.

Senatorul PSD a susţinut că va hotărî ce variantă susţine în CExN, după ce va asculta argumentele premierului, dar şi ale colegilor vizaţi de remaniere.

Întrebat dacă Mihai Tudose are motive să ceară o independenţă a Guvernului faţă de partid, Manda a spus: „Peste tot când vorbeşti de un partid politic, Guvernul ar trebui să aibă girul partidului politic, pentru că partidul este cel care a luat voturile, are majoritate în Parlament şi are un program de guvernare. Premierul are obligaţia să respecte acest program de guvernare”.

Ziua remanierii: Conducerea PSD s-a reunit, joi după-amiază, la sediul central al partidului din Aleea Kiseleff, pentru a sta față în față cu premierul Tudose și a pune pe masă toate nemulțumirile din ultima perioadă.

Șeful Executivului va prezenta lista miniștrilor de care nu este mulțumit și care trebuie să părăsească Guvernul, chiar dacă au susținerea partidului, și se va tranșa și problema ”amestecului partidului în activitatea executivă”.