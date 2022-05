Măsura a trecut de Senatul SUA cu un vot de 86 pentru şi 11 împotrivă. Toți democrații au susținut iniţiativa, iar unsprezece senatori republicani au votat împotrivă.

Înainte de vot, liderul majorității din Senat Chuck Schumer a declarat că Senatul „își va respecta promisiunea de a fi alături de poporul ucrainean”. El a adăugat că ajutorul militar, economic și umanitar în valoare de 40 de miliarde de dolari este „mare” și „va răspunde nevoilor mari ale poporului ucrainean, care luptă pentru supraviețuirea sa”.

„În întreaga lume, dușmanii noștri urmăresc ceea ce facem în acest moment. Ce credeți că vor concluziona dacă vor începe să vadă că tot mai mulți senatori americani se opun ajutorului acordat democrațiilor atacate de autoritarism? Adversarii noștri ar putea concluziona că suntem divizați. America este divizată, ar putea concluziona că ne lipsește un scop”, a mai spus acesta.

Ulterior, Biden a mulțumit Congresului pentru că a lucrat împreună, pentru a trimite un „mesaj clar către lume că poporul Statelor Unite este alături de poporul curajos al Ucrainei în timp ce își apără democrația și libertatea”.

„Resursele pe care le-am solicitat ne vor permite să trimitem și mai multe arme și muniții în Ucraina, să ne refacem propriile stocuri și să sprijinim trupele americane staționate pe teritoriul NATO”, a continuat Biden, conform The Guardian.

„Împreună cu contribuțiile aliaților și partenerilor noștri, vom continua să asigurăm securitatea, asistența economică, alimentară și umanitară în Ucraina, în întreaga regiune și în întreaga lume și vom consolida și mai mult Ucraina – atât pe câmpul de luptă, cât și la masa negocierilor”, a mai spus acesta.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat pachetul de finanțare din partea SUA. Acesta a calificat aprobarea de către Senat a ajutorului de 40 de milioane de dolari drept „o contribuție semnificativă la restabilirea păcii și securității în Ucraina, Europa și în lume” și a spus că așteaptă ca președintele american Joe Biden să semneze aprobarea fondurilor.

