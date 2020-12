Senatul cere verificarea adeverinței care o exceptează pe Diana Șoșoacă de la purtarea măștii

În adresa oficială către minister se cer trei lucruri spre verificare:

dacă bolile menționate în adeverința medicală fac parte din categoria „bolilor care afectează capacitatea de oxigenare”

dacă adeverința medicală a fost emisă cu respectarea competenței legale stabilite prin ordinul nr. 874/81/2020

dacă titularul adeverinței medicale atașate este exceptat de la purtarea măștilor de protecție în spațiile publice închise.

Cererea a fost semnată de președinta Comisiei de validare din Senat, Laura Scântei, care a declarat pentru Libertatea că nu vrea să verifice autenticitatea adeverinței emise de medici, ci conținutul acesteia.

„Vrem să verificăm documentele sub aspectul beneficiului de excepție din ordinul 874 din 2020. Am trimis adresa și acum așteptăm răspuns. Acolo sunt menționate două coduri de boli, am cerut să vedem dacă ele se încadrează în ordinul ministrului Sănătății la categoria de boli care afectează sistemul respirator. Am solicitat organelor competente să definească dacă potrivit ordinului se înscrie în categoria care exceptează titularul de a purta masca în spațiile închise. Noi nu verificăm documentele emise de medici”, a spus Laura Scîntei.

Aceasta a adăugat că totul s-a făcut cu acordul senatoarei Diana Șoșoacă.

„Am informat-o și pe doamna Șoșoacă și cu acordul ei i-am menționat că voi solicita celor competenți să se pronunțe în procedura în fața comisiei dacă acele boli se încadrează în ordinul de ministru”, a mai spus senatoarea.

Din adeverința trimisă de Senat, consultată de Libertatea, reiese că documentul a fost emis de un cabinet medical din București pe 18 septembrie 2020.

Adresa Senatului către Ministerul Sănătății:

