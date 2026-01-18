O pasiune transformată într-o seră funcțională

Sera de 40mp a lui Nea Nelu, aflată în zona Cetății Alba Carolina, din Alba Iulia, nu este o afacere, ci rezultatul unei pasiuni vechi, cultivate încă din copilărie. 

„Pasiunea pentru plante cred că vine din familie. Părinții mei nu au avut seră, dar aveau lămâi. De când eram copil aveam lămâi în ghiveci, iar unele dintre ele au acum 40–50 de ani și încă trăiesc”, a povestit Nea Nelu pentru publicația locală.

Anii în care muta lămâii din casă afară, în funcție de anotimp, l-au determinat să construiască o seră proprie.

„Iarna trebuia să le mut în casă, vara afară. Tot chinul ăsta m-a făcut să mă gândesc să construiesc o seră, și așa a apărut aceasta”, a explicat bărbatul.

Sera este complet funcțională și încălzită cu o centrală proprie, lucru esențial pe timpul iernii. Costurile sunt însă considerabile. 

„În jur de 800–1.000 de lei pe lună, depinde de cât de grea e iarna”, spune Nea Nelu.

Banane, citrice și fructe rare, crescute cu multă grijă

Spațiul este mic, dar folosit la maximum. Cele mai multe plante sunt citrice, lămâi și un portocal, alături de bananieri, papaya și alte specii exotice.

Printre plantele mai rare se numără fructul stea, adus din Peru, fructul dragonului, fructul pasiunii și nespărul, cunoscut și ca moșmon japonez.

Rezultatele diferă de la an la an. 

„De la an la an diferă foarte mult. Unele plante produc, altele încă nu. Depinde cât de dezvoltată e planta, în ce stadiu de producție se află și cât mă ocup de ea: fertilizare, temperatură, grijă. Nu e simplu”, explică proprietarul serei.

„Fiecare plantă are nevoie de atenție”

Deși munca este solicitantă, satisfacția este pe măsură. 

„Dacă nu vii câteva zile, apar probleme. Fiecare plantă are nevoie de atenție, altfel se vede imediat”, spune Nea Nelu.

Fructele nu ajung însă pe piață.

„Nu vând nimic. Sunt pentru familie. Când se coc mai multe deodată, mai dau și la prieteni sau la neamuri”, a mai declarat acesta pentru Ziarul Unirea.

Sera din Cetatea Alba Carolina a devenit arată că fructele exotice pot crește chiar și în inima Transilvaniei, cu răbdare și grijă.

