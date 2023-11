Șerban Huidu, primele declarații după accidentul rutier din București: „Sunt vinovat”. Ce amendă a primit

Mașina condusă de prezentatorul emisiunii „Cronica Cârcotașilor” a lovit un alt autoturism marți, 21 noiembrie, în jurul orei 18.30, pe Calea Giulești, la intersecția cu strada Boișoara, au declarat surse din Poliție pentru Libertatea.

Când a fost oprit de polițiști, Șerban Huidu a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

Ulterior, accidentul a fost confirmat și de Huidu, care a făcut declarații pentru emisiunea NEWSTIME de la Kanal D2.

„S-a întâmplat un accident, sunt vinovat. S-a lovit o mașină de o altă mașină, daunele sunt minime. Am vrut să vin la Biroul de Accidente Ușoare să nu creadă cineva că am ceva de ascuns. Sunt vinovat, am trei puncte de penalizare și 200 de lei amendă”, a declarat Șerban Huidu.

Șerban Huidu, ieri, la Poliția Rutieră. Foto: observatornews.ro

12 ani de la accidentul în care au murit 3 persoane

Pe 16 octombrie 2011, Șerban Huidu a mai fost implicat într-un accident auto, pe raza localității Timișu de Sus, județul Brașov. Procurorii au stabilit că, din cauza neadaptării vitezei la condițiile de drum, carosabilul fiind umed, realizatorul TV a intrat pe contrasens și a lovit o Dacie Logan care venea din sens opus. În urma impactului, au murit trei persoane din Logan.

Recomandări Klaus Iohannis vizitează azi cel mai tragic loc al turneului său african, de unde Nelson Mandela a ieșit cu lacrimi în ochi: Insula Gorée

În februarie 2013, Şerban Huidu a fost condamnat definitiv la patru de ani de închisoare cu suspendare și a avut interdicţia de a conduce timp de 6 ani. El și-a recăpătat permisul auto abia în august 2022, după ce a susținut examenul.

Urmărește-ne pe Google News