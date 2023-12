Mii de persoane au ieșit duminică în centrul Belgradului și au cerut invalidarea alegerilor parțiale câștigate de Partidul Progresist Sârb cu 46,72% din voturi.

Poliția a ripostat cu sprayuri cu piper, potrivit mărturiilor unor martori pentru Reuters, după ce o mulțime de protestatari a încercat să intre în clădirea primăriei unde se află sediul comisiei electorale. Unii dintre protestatari s-au urcat pe clădire și au spart geamuri.

BREAKING: Protesters are trying to storm City Hall in Belgrade pic.twitter.com/v5VqmTV3mV

„Vucic este un hoț”, a fost una dintre scandările protestatarilor. Președintele sârb a respins acuzațiile observatorilor și a declarat că alegerile au fost corecte.

Opoziția de centru-stânga formată din alianța „Serbia împotriva violenței” a terminat pe locul doi în alegeri, cu 23,56% din voturi. Socialiștii au fost pe trei, cu 6,56%.

Srdjan Milivojevic și Vladimir Obradovic, lideri ai alianței, au încercat să intre în clădirea primăriei, dar nu au fost primiți, în timp ce mulțimea scanda „intrați, intrați” sau „nu ne predăm”.

Un alt membru al alianței „Serbia împotriva violenței”, Marinika Tepic, a intrat în greva foamei după alegeri pentru a cere anularea acestora.

