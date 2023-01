Servicii medicale de la AUR în TIR-uri de un milion de euro. Autoritatea care controlează partidele: „Nu este legal”

Trei TIR-uri și o autoutilitară dotate cu echipamente sanitare ar urma să străbată județele României pentru a promova politica AUR. Planul vizează atragerea electoratului pentru 2024. Valoarea investiției este de un milion de euro, potrivit lui Claudiu Târziu, senator AUR.

Pe 13 ianuarie 2023, AUR a pus pe site-ul propriu un anunț: vrea să cumpere mai multe vehicule de tip TIR/microbuz. Se precizează că ele sunt destinate implementării Strategiei de propagandă politică.

Autovehiculele trebuie să fie compartimentate și amenajate încât să formeze în interior încăperi de minimum 7 mp, de tipul unităților medicale mobile, cerea partidul în anunțul către distribuitori.

Scopul declarat: partidul vrea să ofere servicii medicale gratuite pentru locuitorii din zonele defavorizate. Toate mașinile vor fi colantate cu numele AUR.

Partidul transmite că firmele interesate pot trimite oferta până pe 24 ianuarie 2023 și că termenul de livrare trebuie să fie de 100 de zile. Sursa de finanțare o reprezintă subvenția publică încasată de AUR.

În conturile partidului s-au strâns deja peste șapte milioane de euro. Partidul încasează anual și o dobândă pentru sumele primite de la stat și nefolosite.

Senator AUR: „Se vor face analize, consultații”, la pachet cu prezentarea „programului politic al partidului”

Recomandări În 30 de ani, Republica Moldova a pierdut 40% din populație. Un dezastru demografic sau „moartea moldovenească”

Claudiu Târziu, senator AUR și președintele Consiliului Național de Conducere al partidului, susține că se negociază cu o firmă care produce mașinile în România. Compania producătoare este localizată în Ardeal. Fără partea medicală, ele ar costa în jur de 600-700 de mii de euro, potrivit estimărilor făcute de reprezentantul Alianței.

Claudiu Târziu | Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

„Caravana de promovare AUR reprezintă un concept special… În paralel cu serviciile medicale oferite cu titlu gratuit localnicilor, echipa AUR va prezenta programul politic al partidului şi viziunea formaţiunii politice cu privire la principalele domenii de interes”, se arată în comunicarea oficială a AUR, după congresul din decembrie 2022.

Aparatura medicală ar urma să fie achiziționată cu banii strânși de AUR din donații și cotizații, deoarece legea nu permite să fie folosită subvenția, banii publici, în acest scop.

„Am promis că nu vom folosi subvenția decât pentru construcția unui spital, dar nu ne-au lăsat. Am încercat să schimbăm legea, dar nu am reușit. Nu am reușit să construim un spital fizic, vom face un spital mobil. Se vor face consultații, analize și în funcție de asta se vor prescrie rețete, oferite niște servicii medicale. Vom avea doctori. Vom lucra cu fundații specializate sau cu doctori care fac parte din AUR și care lucrează benevol”, a declarat Claudiu Târziu.

Recomandări De ce persistă „plicul” la 5 ani după ce au crescut salariile medicilor. „Orice proces social de vindecare, mai ales după o boală de 40 de ani, cere timp”

„Vrem să le oferim ceva românilor înainte de a le cere votul”

Potrivit liderului AUR, caravana sanitară va merge „oriunde e nevoie de ea, prin sate, comune, orașe, oriunde românii nu au acces la servicii medicale”.

Târziu precizează că a solicitat acceptul Autorității Electorale Permanente (AEP) pentru cumpărarea TIR-urilor. AEP este instituția care verifică legalitatea alegerilor, dar și modul în care partidele utilizează banii din subvenție. Răspunsul AEP a fost pozitiv, susține senatorul.

„Vrem să le oferim ceva românilor înainte de a le cere votul și nu un pix sau o brichetă cum fac partidele tradiționale. Vrem să le fim de folos cu banii lor, că banii lor sunt. Nu le solicităm votul spunându-le: lasă, că vă dăm noi după aia. Acum putem să facem lucrul acesta, acum îl facem”, spune Târziu pentru Libertatea.

Astfel, în timp ce sunt consultați medical și li se fac analize primare, oamenii care urcă în caravana mobilă a AUR primesc și un instructaj despre programul partidului.

Întrebat dacă scopul e să strângă și o bază de date cu numele, telefoanele și adresele de mail ale celor care urcă în caravana sanitară mobilă, Târziu respinge o astfel de teorie.

„Nu credeți că la câte campanii am desfășurat avem contactele a milioane de oameni? Nu este scopul nostru să strângem o bază de date. Orice bine ai face, cineva te poate bănui că îl faci în scop ascuns. Dacă credem că totul e o mizerie în România, putem crede acest lucru. Nu este scopul nostru să adunăm date personale, nu vrem să le stocăm pentru a le utiliza în alte scopuri decât cel declarat”, a precizat senatorul AUR.

Recomandări Fost șef al IPJ Vaslui, 3 ani de închisoare după ce a cerut subalternilor să scutească de amendă doi pensionari care au traversat neregulamentar

AUR dorea să împartă ochelari alegătorilor

Un alt plan al AUR a fost să împartă ochelari inscripționați cu numele partidului în timpul caravanelor mobile. Partidul a avut o corespondență cu Autoritatea Electorală Permanentă, cea care verifică legalitatea cheltuielilor, și a primit un răspuns negativ în privința ochelarilor.

O altă întrebare adresată de AUR către AEP a fost legată de achiziționarea autovehiculelor. Răspunsul a fost pozitiv în această situație, fără ca Autoritatea să fie chestionată dacă Alianța poate transforma aceste mașini în unități sanitare mobile.

Autoritatea Electorală Permanentă verifică legalitatea banilor cheltuiți din surse publice, bani de la buget, dar și banii din surse private, cotizații sau donații. În ambele situații se poate decide confiscarea sumelor cheltuite în afara legii.

AEP: „Partidele nu pot oferi servicii sociale sau medicale”

Întrebat de Libertatea dacă un partid politic poate desfășura astfel de acțiuni sociale sau sanitare, directorul general al Departamentului de control al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale, Constantin Rada, susține că este ilegal.

Constantin Rada | Foto: Inquam Photos / Alexandru Busca

„Încalcă inclusiv prevederile Legii 334/2004 (n.r. – lege privind finanțarea partidelor) pentru că subvenția se folosește pentru achiziția de bunuri mobile și imobile, dar pentru activitatea proprie a partidului. Activitatea este politică. Este exclus. Partidele politice nu pot să fie autorizate să desfășoare activități de asistență sanitară sau orice alte activități decât activități politice”, a declarat Constantin Rada pentru Libertatea.

Directorul AEP a adăugat că și în cazul în care aparatura medicală este achiziționată din fondurile proprii ale AUR nu o poate folosi într-o caravană medicală.

„Sursele de venit private și de la buget trebuie folosite în scopul activității partidului politic. În conformitate cu Legea 14/2003 (n.r. – legea partidelor politice), partidele politice se înființează pentru a-și desfășura activitatea politică, nu alt tip de activități”, a precizat Rada.

Este ilegal, dar nu-i poate opri

Oficialul spune că, din punct de vedere legal, caravanele medicale nu fac parte din „activitățile politice pe care le poate desfășura un partid”. AEP nu are însă pârghiile pentru a opri o eventuală caravană medicală a AUR, dar va verifica, ulterior, modul în care partidul a cheltuit banii și poate aplica amenzi și confiscări și să sesizeze „organele abilitate pentru nerespectarea prevederilor legale”.

Caravana medicală trebuie să obțină însă și alte autorizații înainte de a putea începe deplasarea în teritoriu.

Conform Ordinului Ministerului Sănătății 606/2018, unitățile medicale mobile trebuie autorizate de Direcția de Sănătate Publică.

Foto: Hepta

