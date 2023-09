Vorbind pentru CNN, o sursă militară ucraineană a descris operațiunea ca fiind opera unei „armate care nu este sudaneză”. Presată să spună dacă Kievul s-a aflat în spatele atacurilor, sursa a spus doar că „serviciile speciale ucrainene au fost probabil responsabile”.

Operațiunea a implicat o serie de atacuri asupra grupului paramilitar Forțele de Sprijin Rapid (RSF), despre care se crede că primește asistență din partea grupului de mercenari ruși Wagner, în lupta sa împotriva armatei sudaneze pentru controlul țării.

CNN nu a putut confirma în mod independent implicarea Ucrainei în seria de atacuri. Dar imaginile video obținute de CNN au dezvăluit semnele distinctive ale atacurilor cu drone de tip ucrainean.

Două drone disponibile în comerț, utilizate pe scară largă de ucraineni, au fost implicate în cel puțin opt dintre lovituri, iar textul ucrainean a fost văzut pe controlerul dronei. De asemenea, experții au declarat că tacticile folosite, și anume modelul dronelor care se îndreaptă direct spre ținta lor, au fost extrem de neobișnuite în Sudan și în întreaga regiune africană.

Atacurile secrete ale Ucrainei în Sudan ar marca o extindere dramatică și provocatoare a teatrului de război al Kievului împotriva Moscovei. În afară de o serie de atacuri cu drone ucrainene care au lovit adânc în interiorul teritoriului rusesc, contraofensiva în curs de desfășurare a Ucrainei s-a concentrat asupra estului și sudului ocupat al țării.

Ucraina nu a revendicat oficial responsabilitatea pentru atacurile, care au fost surprinse în imaginile filmate cu drona. Porțiuni din aceste videoclipuri au circulat pe rețelele de socializare începând de joi. Imagini ale operațiunii terestre nu au fost publicate anterior.

Exclusive: Ukraines special services ‘likely behind strikes on Wagner-backed forces in Sudan, a Ukrainian military source says

Ukrainian special services were likely behind a series of drone strikes and a ground operation directed against a Wagner-backed militia near #Sudans… https://t.co/qfLQBhXg4d pic.twitter.com/CS0MKIIyN8 — Cannot be Without Memes (@cannot_meme) September 20, 2023

O sursă militară sudaneză de nivel înalt a declarat că nu „știe despre o operațiune ucraineană în Sudan” și nu crede că aceasta este adevărată.

Mai mulți oficiali americani au părut să nu fie la curent cu presupusul incident și și-au exprimat surprinderea față de sugestia că atacurile și operațiunea terestră ar fi fost efectuate de forțele ucrainene.

Atacurile au avut loc la doar două zile după ce Wagner a facilitat un convoi mare de arme către Sudan prin intermediul unei garnizoane RSF din al-Zurug, în sud-vestul țării, în apropiere de granița cu Ciadul, potrivit unei alte surse sudaneze de nivel înalt.

Șase atacuri cu drone au vizat camionete care circulau pe podul Shambat. Alte opt atacuri au lovit vehicule parcate, clădiri și bărbați înarmați în Omdurman și în suburbia vestică Ombada, unde armata sudaneză a efectuat în ultimele săptămâni o serie de raiduri aeriene care au vizat pozițiile RSF și care ar fi făcut zeci de victime civile.

?? UKRAINE ATTACKING ?? IN AFRICA?



⚡️⚡️⚡️ ?? intelligence services likely struck ?? Wagner forces in Sudan ??.



– CNN ??



Supposedly, ?? led drone strikes two days after Wagner delivered a large shipment of weapons to Sudan. pic.twitter.com/z29GFUFFZN — Jason Jay Smart (@officejjsmart) September 19, 2023

Implicarea Wagner în conflictul din Sudan

RSF, care are o prezență importantă în capitala Khartoum și în Omdurman, a fost supusă frecvent unor atacuri aeriene din partea armatei sudaneze de la izbucnirea luptelor dintre cele două grupuri în aprilie.

Într-un discurs de joi, șeful RSF, Hemedti, a declarat că forțele sale au dominat aproape în totalitate statul Khartoum, care include Omdurman, și a vorbit despre recentele atacuri aeriene nediscriminatorii în Omdurman și în alte orașe.

Înainte de izbucnirea violențelor din această primăvară, Burhan și Hemedti erau aliați într-o juntă militară care a răsturnat un guvern de tranziție recunoscut la nivel internațional în 2021. Guvernul militar sudanez a primit sprijinul lui Wagner în trecut, dar Hemedti a apărut de-a lungul anilor ca aliatul preferat al lui Wagner în această țară.

Wagner a renunțat la armata sudaneză atunci când au izbucnit luptele, susținându-l pe Hemedti și pe luptătorii săi în conflict.

