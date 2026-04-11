Sfânta Lumină s-a pogorât la Biserica Sfântului Mormânt

Patriarhul lerusalimului a intrat în Sfântul Mormânt cu 4 mănunchiuri de 33 de lumânări, potrivit agenției de știri Basilica a Patriarhiei Române.

„Sfânta Lumină s-a pogorât la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim în jurul orei 14:13.

Hristos a înviat!”, a transmis sursa citată. Lumina sfântă va fi adusă în România cu o cursă specială în jurul orei 18.00.

Tradiția aducerii Sfintei Lumini de la Ierusalim a fost inaugurată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în 2009.

Sfânta Lumină ar urma să fie adusă de la Ierusalim, pe Aeroportul Henri Coandă, de către părintele arhimandrit Ioan Meiu. În acest fel, Sfânta Lumină va ajunge în noaptea de Înviere la toate parohiile din țară și din Republica Moldova. Aceasta va fi oferită delegaţilor eparhiilor Patriarhiei Române care vor fi prezenți la aeroport. Ulterior, prin intermediul protopopiatelor, centrele eparhiale vor distribui Sfânta Lumină către fiecare parohie din cadrul lor.

Sâmbătă seară, în jurul orei 19.00, Sfânta Lumină va fi primită la Catedrala Patriarhală istorică „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Aducerea şi oferirea Sfintei Lumini de la Ierusalim reprezintă, potrivit Patriarhiei Române, „un puternic simbol al comuniunii şi unităţii ecleziale, precum şi o expresie a bucuriei pascale prilejuite de marele praznic al Învierii Domnului Iisus Hristos”.

La ce oră începe slujba de Înviere 2026 în România

Credincioșii ortodocși marchează Învierea Domnului în noaptea de 11 spre 12 aprilie 2026, adunându-se la biserici pentru a primi Lumina Sfântă.

Programul liturgic culminează cu oficierea Canonului Sâmbetei Mari la ora 23:30, moment ce precede marea celebrare a Învierii.

La ora 00:00 începe Slujba Învierii, momentul în care Lumina Sfântă este oferită mulțimii drept simbol al speranței.

După chemarea ritualică și proclamarea biruinței asupra morții, este citită Evanghelia, urmată de Liturghia de Paște. Întreaga celebrare, ce reunește mii de enoriași în spirit de bucurie, se încheie spre zorii zilei, în intervalul orar 02:00-03:00.

