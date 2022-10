De la începutul lunii octombrie, pe portalul Serviciilor Statului a fost lansat un formular prin care orice bărbat rus poate reclama mobilizarea parțială.

Este destinat cetățenilor care au fost chemați la serviciu, în ciuda faptului că au motive de amânare. Pentru a contesta decizia, recrutul trebuie să pregătească o serie de documente care să ateste că este student la învățământul superior de stat, lucrează în firme acreditate în domeniul IT, comunicații sau mass-media, că starea de sănătate nu-i permite să fie încorporat, că are în îngrijire rude cu dizabilități etc. Trebuie să completeze un formular.

„Puteți aplica rapid făcând doar un clic”, a declarat vicepremierul rus Dmitri Cernîsenko. „În maximum două zile va veni o notificare cu data, ora vizitei la biroul de înrolare militară și o listă cu documentele necesare. Serviciul a fost lansat în weekend, peste 70.000 de cereri au deja au fost depuse”, a spus Cernîșenko.

Și Svetlana Bessarab, membră a Comisiei Dumei de Stat pentru Muncă, Politică Socială și Afaceri ale Veteranilor, îi sfătuiește pe rușii care contestă mobilizarea să facă plângere online: „Această măsură vizează menținerea echilibrului și prevenirea nedreptății față de cetățenii mobilizați”.

Recomandări Ales Bialiațki, câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace, interviu pentru Libertatea în 2021: „Dacă vrei schimbarea, trebuie să fii dispus să te sacrifici pentru ea”

„Depunerea online elimină riscurile factorului uman cu încălcări ale legislației locale. Este mai ușor să contestați în avans,”, a conchis avocata Anastasia Bilialova.

Președintele Vladimir Putin a anunțat miercuri, 21 septembrie, „mobilizarea parțială”. Ulterior, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a recunoscut că unele convocări au fost făcute din greșeală, spunând că greșelile sunt corectate de guvernatorii regionali și de Ministerul Apărării.

Cel mai cunoscut e cazul de la Habarovsk, unde jumătate dintre mobilizații s-au întors acasă, iar comisarul militar care le-a trimis ordinele a fost demis.

Serghei Șoigu, ministrul rus al apărării, a declarat, inițial, că Moscova intenționează să înroleze doar 300.000 de oameni.

Ulterior, Kremlinul a negat informațiile potrivit cărora un paragraf secret din decretul de mobilizare al lui Putin prevedea convocarea unui milion de rezerviști.

Foto: portalul primarului și guvernului Moscovei



