Fostul premier japonez Shinzo Abe a fost împușcat în timpul unui discurs. Momentul atacului - VIDEO

UPDATE 9.15: Shinzo Abe este în stare critică, a anunțat premierul Japoniei, Fumio Kishida.

El a precizat că „se roagă din inimă” ca Abe să supraviețuiască și a condamnat atacul. Totodată, premierul nipon a anunțat toți miniștrii guvernului au primit ordin să se întoarcă la Tokyo.

Totodată, oficialii japonezi au confirmat că Shinzo Abe a fost împușcat în zona pieptului, dar și în zona gâtului.

El a fost preluat de o ambulanță, apoi transferat cu un elicopter la spital.

UPDATE 7.40: Imagini cu momentul în care fostul premier japonez a fost împușcat au apărut pe rețelele de socializare, unde au fost postate de oamenii martori la incident.

High quality footage of the ex PM of Japan, Shinzo Abe being shot at from behind with an improvised double barreled shotgun .pic.twitter.com/5XFbUAjNUj