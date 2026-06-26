Siegfried Mureșan: „Oamenii din România vor modernizare”

Siegfried Mureșan, propunerea de premier susținută de PNL, USR și UDMR, a afirmat că obiectivul formațiunilor politice care îl susțin este de a veni în fața cetățenilor cu „o ofertă onestă” pentru modernizarea și reformarea statului.

„Convingerea mea este că oamenii din România vor modernizare, vor reformare, iar dorința noastră este să venim să facem o ofertă onestă, cinstită, adoptată, susținută în mod transparent de cele trei partide oamenilor care vor o Românie în care munca cinstită să fie răsplătită, să fie apreciată, un stat care să sprijine oamenii și cetățenii”, a declarat Siegfried Mureșan.

PNRR, una dintre prioritățile asumate

Siegfried Mureșan a precizat că este conștient de urgențele cu care se confruntă România și a arătat că acestea coincid cu domeniile în care a activat în Parlamentul European.

„Sunt conștient care sunt urgențele României, iar urgențele României sunt exact temele pe care de ani de zile lucrez în Parlamentul European și la nivel european. Am fost unul dintre cei trei negociatori șefi ai Parlamentului European pentru Mecanismul European de Redresare și Reziliență din care sunt finanțate PNRR-urile tuturor statelor membre, știu exact ce avem de făcut pentru a încheia cu succes Planul Național de Redresare și Reziliență și am încredere că alături de PNL, USR și UDMR putem încheia cu succes PNRR-ul”, a spus acesta.

Potrivit lui Mureșan, acceptarea propunerii a venit în contextul experienței acumulate în domeniile considerate prioritare pentru România.

„Am acceptat această propunere conștient fiind că acestea sunt domeniile în care am lucrat și în care pot sprijini. Noi ne-am făcut datoria. Desemnarea, evident, este în mâinile președintelui și așteptăm următorii pași”, a afirmat Siegfried Mureșan.

„Avem nevoie de un guvern proeuropean”

În final, europarlamentarul a susținut că România are nevoie de un executiv proeuropean care să demonstreze acest lucru prin măsuri concrete.

„Nu orice guvern este bun pentru România. Avem nevoie de un guvern proeuropean, prin acțiune, nu doar prin declarații”, a concluzionat Siegfried Mureșan.

România, în criză politică de la începutul lunii mai

Criza politică actuală a fost declanșată la începutul lunii mai, când Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis printr-o moțiune de cenzură care a întrunit un număr record de voturi: 281.

De atunci, cele două încercări ale președintelui Nicușor Dan de a numi un premier au eșuat consecutiv. Prima tentativă l-a avut în prim-plan på Eugen Tomac. Propus ca premier desemnat pentru un guvern tehnic, acesta nu a mai ajuns la votul final din Parlament, depunându-și mandatul după ce negocierile au arătat clar lipsa unei susțineri majoritare.

A urmat desemnarea surpriză a lui Adrian Veștea. Mișcarea șefului statului, realizată fără consultarea prealabilă a PNL, a provocat tensiuni majore. Liberalii au organizat un Congres Extraordinar în care au reconfirmat interdicția de a se alia cu PSD și l-au reales pe Ilie Bolojan la șefia partidului. Luni, 23 iunie, Guvernul Veștea a picat în Parlament, obținând doar 189 de voturi din cele 233 necesare. Votul a fost pecetluit după ce liderul AUR, George Simion, a condiționat sprijinul politic de o declarație publică a președintelui Nicușor Dan care să ateste că AUR nu este o formațiune extremistă. Declarația nu a mai venit, iar joi seară, șeful statului a reiterat ferm că AUR nu este un partid pro-occidental.

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