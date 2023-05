Marcel Ciolacu a dat peste cap acordul din coaliție prin insistența cu care solicită păstrarea Ministerului Transporturilor pentru Sorin Grindeanu.

În ultimele săptămâni, am încercat să descurc ițele foarte încurcate ale binomului Ciolacu-Grindeanu. Între documentele pe care le-am analizat se numără și lista cu persoanele care au împrumutat PSD în anul electoral 2020 cu mai mult de 100 de salarii minime pe țară.

Lista persoanelor care au împrumutat PSD în 2020 cu sume mai mari de 100 de salarii minime brute. Sursa: Autoritatea Electorală Permanentă

De-a lungul timpului, presa și Expert Forum au scris despre o bună parte dintre cei 18 aflați pe listă. Sunt însă o serie de nume despre care nu se știa nimic. Normal într-un fel, pentru că cei care contează sunt oamenii din spatele lor.

Așa am dat de grupul de oameni de afaceri din jurul lui Sorin Grindeanu din Banat, dar și de un patron de televiziune care a rămas în umbră, în timp ce fratele ginerelui a dat bani la PSD. Maricel Păcuraru este numele său, a fost în închisoare și are o filozofie de business foarte interesantă. „Cine nu e infractor în ziua de azi înseamnă că e prost! Nu are ce căuta în business!”, spunea el.

Recomandări Tot ce nu se știa despre numele misterioase care au împrumutat PSD. Legăturile cu Sorin Grindeanu și Maricel Păcuraru

Colegul de școală al ministrului Grindeanu

Doamna Nicoleta Mădălina Vișan este una dintre persoanele despre care nu s-a scris nimic. A „ajutat” PSD-ul cu 445.000 de lei în noiembrie 2020. Este directoare la Prospect Drill SRL și East Water Drillings SRL.

East Water Drill este controlată de domnul Vasile Sebastian Albulescu, un om de afaceri cu contracte de sute de milioane cu statul, coleg de școală al domnului Sorin Grindeanu în Caransebeș și fost partener de afaceri al acestuia în firma Smarnet SRL.

Albulescu, care a împrumutat la rândul său PSD cu suma maximă, a deținut o mulțime de firme incluzând și Revicond Canaltech, care îl plătea pe Ludovic Orban când acesta era președinte al PNL fără alt venit.

O analiză a firmelor domnului Albulescu și asociaților săi arată o senzațională explozie de contracte cu statul după ce asociații sau angajații domnului Albulescu au „ajutat” PSD-ul. Este imposibilă analiza într-un singur articol a tuturor firmelor acestuia. Dar să luăm un exemplu.

Încrengătura de firme în care sunt implicați Vasile Sebastian Albulescu și asociații săi

Recomandări INTERVIU. De ce Europa de Est a reacționat imediat, iar Europa Occidentală mai pragmatic la războiul din Ucraina. Și la ce ne putem aștepta

East Water Drilling a avut contracte totale cu statul de 2.059.901 lei. 21 dintre acestea au fost acordate după ce apropiații domnului Albulescu au contribuit financiar în 2020. Valoarea contractelor este de 1.908.270 de lei, toate acordate direct, adică fără licitație. Adică 92,6% din afacerile cu statul au venit după „ajutorul” către PSD. East Water Drillings a fost în parteneriat în cel puțin două cazuri cu mult mai cunoscuta TEL Drum, cea controlată de Liviu Dragnea.

Partenerul lui Albulescu în East Water Drilling este domnul Daniel Mihăilescu. Acesta deține, la rândul său, firma Prospect Drill SRL. În total, firma a avut contracte publice în valoare de 20.373.931 de lei. Din aceștia, 4.846.325 din licitații directe, în majoritate cu instituții controlate de PSD.

Doamna Vișan are și ea o firmă, Euro Consulting Partners SRL. Și această firmă are o mulțime de contracte acordate direct în valoare de 731.502 lei, toate câștigate după ajutorul dat PSD-ului. Contracte inclusiv cu primăria condusă de PSD-ista Olguța Vasilescu, dar și cu primăria condusă de PNL-istul Ciprian Ciucu.

A lucrat și pentru European Funds Invest, o firmă cu 19 contracte cu statul în valoare de 34.710.831 de lei. Firma are contracte în Buzău, Dolj și Olt, județe controlate de PSD.

Recomandări O burtieră pentru istoria obedienței la Digi 24: „Cum fac liderii de sindicat jocul Rusiei”

Omul de la Hidroelectrica

Silviu Răzvan Avram este un alt creditor al PSD despre care nu s-a scris mai nimic. Și el este tot din Caransebeș, fieful domnului Grindeanu. La fel ca doamna Vișan, a ajutat PSD cu 445.000 de lei.

Și acesta este legat de colegul de școală, prietenul și partenerul de afaceri al domnului Grindeanu, domnul Vasile Sebastian Albulescu.

În decembrie 2018, domnul Avram a fost numit consilier la cabinetul ministrului PSD al economiei de la acea vreme, Niculae Bădălău, trimis astăzi în judecată de DNA pentru fapte de corupție.

Silviu Răzvan Avram a stat doar patru luni la minister, apoi a fost angajat de firma familiei Prelea, Vast Baita Plai.

Domnul Albulescu este asociat împreună cu domnul Prelea la o firmă despre care presa a scris că este controlată de baronul PSD Ionel Arsene, condamnat pentru corupție și fugit în Italia. Este vorba despre Mavgo Holding SRL, care are contracte cu statul în valoare de peste un miliard de lei.

La finalul lunii martie anul curent, domnul Silviu Răzvan Avram a fost numit în conducerea Hidroelectrica. Este membru al Consiliului de Supraveghere pentru o perioadă de patru ani. Este plătit regește și unde va câștiga cu un minim de efort peste un milion de lei.

Hidroelectrica este cea mai profitabilă și valoroasă companie din România, este deținută în proporție de 80% de stat și are fonduri de investiții de multe sute de milioane de euro.

Oamenii lui Maricel Păcuraru

Maricel Păcuraru | Mihai Dăscălescu / Mediafax Foto

Pe lista celor care au împrumutat PSD apare deja numele unui patron de presă: Iosif Buble. Alții au preferat să stea în spate. Așa ajungem la domnul Rareș Daniel Cioantă, care a contribuit și el cu 445.000 de lei la nevoia de lichidități a PSD din campania electorală.

La prima vedere, domnul Cioantă nu prea avea de unde să fi susținut PSD-ul cu o sumă așa mare de bani – 100.000 de euro. Datele de la Registrul Comerțului arată că firmele sale sunt pe roșu, iar cele unde este administrator sunt cu 0 lei în ultimii trei ani înaintea împrumutului.

La întrebarea de unde provin banii ar putea să ne ajute însă fratele său, domnul Beniamin Cioantă, care este ginerele patronului de la Realitatea TV, Maricel Păcuraru. Acesta a ispășit o condamnare la închisoare pentru fapte de corupție, iar ginerele său este acuzat de fals în acte în încercarea de a prelua ilegal Romprest, firma de salubritate care are contracte cu statul de aproximativ 650 de milioane de lei.

Pe lista creditorilor PSD figurează și Florin Bogdan Mitică – 445.000 de lei – și îl regăsim ca administrator într-o firmă cu doi acționari celebri: Cozmin Gușă și același Maricel Păcuraru. Cozmin Gușă a fost secretar general al PSD în epoca Năstase și consultant al fostului premier din Republica Moldova Vlad Plahotniuc, cercetat în mai multe cazuri de corupție.

Florin Bogdan Mitică, administrator într-o firmă deținută de Maricel Păcuraru și Cozmin Gușă

Cum sunt tratați liderii PSD Ciolacu și Grindeanu la televiziunea lui Maricel Păcuraru? Nu cred că mai trebuie să vă explic.

Omul șefului deputaților PSD

Un alt personaj de pe lista PSD este domnul Gheorghiță Mitocariu, astăzi consilier debutant la Direcția Sanitar Veterinară Timiș. A fost și consilierul la Parlament al lui Marius Budăi, actualul ministru al muncii. Înainte de a lucra la Camera Deputaților, a fost tehnician silvic la Spiridon Silv Forest. Compania este deținută de Petru Mitocariu, tatăl soției liderului deputaților PSD, Alfred Simonis.

Domnul Gheorghiță Mitocariu a cumpărat un apartament de la Simonis.

În lista celor care au împrumutat PSD sunt nu mai puțin de șapte persoane care sunt legate de Buzău prin contracte publice sau direct de buzoianul Marcel Ciolacu. Despre ei s-a mai scris. Despre domnul Ciolacu o să mai scriem.

Playtech.ro Harry i-a dat LOVITURA FINALĂ Regelui Charles! Ce a făcut Prinţul înainte de încoronare, nu a ţinut cont de nimeni şi nimic

Viva.ro Ce se întâmplă acum cu Petre Roman, la 76 de ani. Oana Roman a făcut totul public: 'Are o...'

TVMANIA.RO Kamara, gest surprinzător după ce Ionuț Iftimoaie a fost dat în judecată. „S-a încheiat pentru noi”

FANATIK.RO Animalul pașnic din România care ucide anual zeci de mii de oameni. Te-ai jucat cu el în copilărie

Știrileprotv.ro Maria, studenta de 20 de ani din Iași, a fost găsită după aproape două săptămâni. Unde se afla

Observatornews.ro Filmul incidentului sângeros din Râmnicu Sărat. Un tânăr i-a călcat cu maşina şi i-a atacat cu toporul pe cei care îi băteau tatăl

Orangesport.ro Adi Petre l-a contactat pe Gică Hagi cu o cerere. Reacţia "Regelui" când a citit cuvintele atacantului cu doar 102 de minute pentru Farul: "Mi-a dat mesaj" | VIDEO

Unica.ro Jane Seymour, apariție fabuloasă în costum de baie, la 72 de ani. Cum a fost surprinsă actrița în Hawaii