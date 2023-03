Simona Halep, mesaj emoţionant după moartea bunicii sale: „Ai fost cea mai puternică femeie”

„Maia, ai fost cea mai puternică femeie pe care am cunoscut-o. Să ai drum lin spre viață veșnică! Papule, ai grijă de ea!”, a scris Simona pe rețelele de socializare. Postarea a fost însoţită de o poză cu cei doi bunici din partea tatălui.

Bunicul jucătoarei de tenis a decedat în 2017, la 82 de ani, cu doar câteva ore înaintea întâlnirii dintre Simona și Donna Vekic, din turul al doilea al turneului WTA de la Indian Wells.

„Papu… un om deosebit, care astăzi s-a ridicat la Ceruri, un om cu un suflet bun, un om blând, nu-i plăcea niciodată cearta… Dar nici măcar atunci când m-a certat n-am putut să mă supăr pe el. El ne făcea mereu să râdem cu felul lui glumeț. Când eram junioară, făcea glume, motivându-mă în același timp – și spunea că trofeele mele sunt din tinichea. Iar atunci când am reușit să ajung în top, a fost foarte mândru de mine, de faptul că am muncit și nu am cedat niciodată… și m-a prețuit. Mereu ne-a prețuit, mereu ne-a iubit, iar pe mama (nora lui) a tratat-o întotdeauna cu blândețe, apreciere și admirație. Un tată, un socru, un BUNIC cu suflet de aur. Dumnezeu să te odihnească, Papule. Mereu vei fi în sufletele noastre”, scria Halep.

